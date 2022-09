Pierre Gasly is vandaag niet aanwezig op de mediadag voor de Italiaanse Grand Prix. De coureur van AlphaTauri ontbreekt, omdat hij volgens zijn team ‘onwel’ is.

Het Italiaanse team maakte dit om even voor elven bekend via het eigen Twitter-kanaal. Gasly zou vanmiddag aanschuiven bij de officiële persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Italië die komende zondag wordt verreden. Op ‘advies van de dokter’ slaat hij die bijeenkomst over.

Wat Gasly precies mankeert is niet duidelijk, maar erg serieus lijkt het niet. In een persbericht van AlphaTauri dat vlak na deze tweet werd verstuurd, valt te lezen dat Gasly vrijdag na de tweede vrije training gewoon beschikbaar zal zijn voor de media.

Vertrek naar Alpine?

Gasly weet de afgelopen dagen de schijnwerpers vol op zich gericht. De 26-jarige coureur – winnaar van de Italiaanse GP van 2020 – zou in de belangstelling staan Alpine. AlpaTauri zou aan een vertrek willen meewerken maar alleen als Colton Herta, zijn beoogd opvolger bij de Italiaanse stal, een superlicentie krijgt. AlphaTauri en Red Bull zijn erg gecharmeerd van de Amerikaanse IndyCar-coureur, maar die heeft volgens het huidige puntensysteem nog geen ‘rijbewijs’ voor de Formule 1.

