IndyCar-coureur Colton Herta is ‘verrast’ door de interesse van AlphaTauri. De Amerikaan had niet gerekend op interesse vanuit de Formule 1, maar heeft het gevoel dat zijn goede test met McLaren daaraan heeft bijgedragen.

Herta heeft er geen geheim van gemaakt dat hij de Formule 1 wil bereiken, maar dat zou vanwege de superlicentieregels nog buiten handbereik zijn voor hem. Hij heeft 32 punten, maar heeft er 40 nodig om die superlicentie, een vereiste om in de Formule 1 te rijden, te krijgen.

Desondanks staat Herta op nummer één bij AlphaTauri. Het team ziet Herta als enige vervanger van Pierre Gasly, die op zijn beurt dan vrij is om naar Alpine te vertrekken. De Red Bull-familie hoopt op een uitzondering van de FIA op de superlicentieregels, anders zou de deal met Alpine niet doorgaan.

Dat Herta plots een rol speelt in het silly season van Formule 1, komt voor hem zelf als een verrassing. Herta testte eerder dit jaar met McLaren op Portimão, waar hij in de MCL35M van vorig jaar stapte. Hij kreeg veel lof na die test, maar had niet verwacht dat het echt tot een overstap naar de Formule 1 zou kunnen leiden.

“Toen ik hoorde dat er interesse was, was ik een beetje verrast omdat ik niet had gedacht dat ik op iemands radar stond”, zegt Herta tegen Motorsport.com. “Iedereen bij McLaren leek erg tevreden met het verloop van de test en hoe fysiek en mentaal voorbereid ik was. Ik denk dat dat heeft geholpen, maar ik was een beetje verrast om te horen dat AlphaTauri interesse had”, aldus Herta, die in de Verenigde Staten nog een contract heeft bij Andretti Autosport voor 2023.

Superlicentieregels

De geruchten over een mogelijk Formule 1-avontuur voor Herta leidt tot discussies over de huidige superlicentieregels. Coureurs krijgen punten op basis van hun prestaties in hun eigen raceklasse, waarbij de Formule 2 de meeste punten oplevert. Daar kan de kampioen op 40 punten rekenen, waardoor hij direct in de Formule 1 aan de slag kan.

Dat geldt ook voor de coureur die zich in de IndyCar tot kampioen kroont, waardoor Alex Palou bijvoorbeeld wel meteen in de Formule 1 aan de slag kan. Bij de IndyCar is het verloop in punten echter groter. Waar de nummers twee en drie in de Formule 2 ook op 40 punten kunnen rekenen, krijgen IndyCar-coureurs daar 30 en 20 punten voor. De vierde plaats levert slechts 10 punten op, terwijl dat in de Formule 2 nog 30 punten waard is.

Herta, die met zijn huidige achtste plaats slechts zes punten zou krijgen en nog twee tekort komt voor de superlicentie, is van mening dat de IndyCar meer punten zou moeten. “Ik denk dat er veel meer aan de hand is en ik begrijp echt beide kanten van deze discussie”, meent hij. “De FIA wil haar opstapklassen beschermen en zij willen dat hun coureurs dat systeem afwerken. Maar ik vind dat de IndyCar iets meer erkenning verdient dan enkel tussen de Formule 3 en Formule 2 te staan qua punten.”