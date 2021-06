Pierre Gasly verzekerde zich in de kwalificatie op de straten van Bakoe van de vierde startplek voor de Grote Prijs van Azerbeidzjan. De 25-jarige Fransman bevestigde daarmee de snelheid die AlphaTauri eerder in het weekend al toonde. “De auto doet steeds wat ik wil, dat is nice.”

In de derde en laatste training in Bakoe klokte Pierre Gasly de snelste tijd en dus had de Fransman het nodige vertrouwen voor de kwalificatie later op de dag. Daarin kwalificeerde Gasly zich uiteindelijk als vierde. Dat kwam ondanks veelbelovende trainingen toch een beetje als een verrassing.

Lees ook: Leclerc verovert pole in Bakoe na vroegtijdig einde door crashes Tsunoda en Sainz, Verstappen derde

“Dit is een geweldige dag, hier had ik niet van durven dromen”, reageert de coureur uit het Franse Rouen voor de camera van Sky Sports. “De auto is al het hele weekend goed. We kunnen steeds goed pushen, dus ik ben heel blij”, zegt Gasly met een duidelijke glimlach achter zijn mondkapje.

Gasly start op zondag naast voormalig teamgenoot Max Verstappen. “Ik had graag voor Max gestaan (op P3, red.), maar ik denk dat we hoe dan ook een sterke kwalificatie hebben gereden. We hebben een goede uitgangspositie”, vertelt Gasly, die met P4 bovendien zijn beste kwalificatieresultaat ooit evenaart.

In de AlphaTauri AT02 lijkt Gasly zich goed te voelen. Waarom is dat precies? “Soms heeft een auto een klik met een rijstijl. De auto doet steeds wat ik wil, dat is nice. Dan kan ik precies rijden hoe ik wil.” Heeft dat, na eerder een zesde plaats in Monaco, te maken met stratencircuits? “In Monaco waren we goed en op dit stratencircuit zijn we ook sterk, dus misschien kunnen we daar wel wat van leren”, besluit Gasly.

Lees ook: Bocht des doods? Bakoe bocht 15 blijkt moeilijke horde