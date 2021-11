Als AlphaTauri de vijfde plek bij de constructeurs dit seizoen wil veiligstellen, dan is het volgens Pierre Gasly van belang dat teamgenoot Yuki Tsunoda in de komende drie races punten pakt. Gasly heeft er alle vertrouwen in dat AlphaTauri Alpine kan verslaan, maar blijft op zijn hoede voor de snelle, blauwe bolides.

In het kampioenschap vinden meerdere spannende gevechten plaats. Bovenaan strijden uiteraard Mercedes en Red Bull om de titel, daaronder zijn Ferrari en McLaren in gevecht verwikkeld voor de derde plek en daaronder weer staan Alpine en AlphaTauri op gelijke hoogte met 112 punten. Met drie races te gaan gaan alle puntjes nu dus tellen.

De twee teams ontlopen elkaar nauwelijks, maar Pierre Gasly gelooft dat zijn team het in zich heeft om Alpine te verslaan. “We kunnen niet te zelfverzekerd zijn”, benadrukt Gasly. “Zij zijn snel, sterk en scoren regelmatig punten met beide auto’s. Het zal niet makkelijk worden, maar ik geloof dat wij ze kunnen verslaan. We zullen weer wat vechten op de baan in de laatste paar races”, aldus de Fransman. Zijn rivalen voor de resterende drie races zijn dan ook duidelijk: “Fernando (Alonso, red.) en Esteban (Ocon, red.).”

Lees ook: Gasly: ‘AlphaTauri dit seizoen beter dan ooit’

AlphaTauri staat er dus goed voor, maar heeft dat met name te danken aan de sterke prestaties van Gasly in de tweede seizoenshelft. Teamgenoot Yuki Tsunoda heeft juist wat meer problemen gekend en heeft sinds de Grand Prix van Hongarije slechts twee punten gepakt. In diezelfde periode scoorde Gasly er 42. Dat terwijl ze bij Alpine regelmatiger met beide auto’s in de punten te belanden.

“Het is natuurlijk belangrijk (dat hij nu goed gaat scoren, red.), maar het is nooit makkelijk in je eerste seizoen”, geeft Gasly toe. “Hij doet het de laatste paar weekenden beter, maar heeft wat pech gekend op de zondagen en liep dus wat punten mis. Maar zelfs een puntje zou al het verschil kunnen maken. Als we gelijk blijven staan, dan wint Alpine dankzij de zege voor Esteban in Hongarije.”