Pierre Gasly deelt zijn mening over de manier van rijden van oud-teamgenoot Max Verstappen. De rijstijl van de Nederlander stond de afgelopen weken, vooral na de controversiële Grand Prix van Mexico, wel vaker in de schijnwerpers. Volgens Gasly is Verstappen, eigenlijk al sinds zijn kartdagen, erg goed in het slim gebruik maken van de reglementen.

Pierre Gasly was in 2019 een half seizoen lang de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull. De Fransman werd echter tijdens de Grand Prix van België vanwege tegenvallende resultaten al vervangen door Alexander Albon. Gasly reed daarnaast ook tegen Verstappen tijdens hun kartdagen, waardoor de Fransman bekend is met de manier van rijden van de Nederlander.

“Ik denk dat we allemaal kunnen zeggen, iedereen die met hem geracet heeft in het karten (dat het toen al, red.) hetzelfde was”, blikt Gasly terug, tegen Motorsport Week. “Bij veel starts eindigde ik in het gras, omdat Max achter me startte. Het was gewoon de manier waarop hij toen racete.”

Ondanks dat Gasly wel eens een kartrace vroegtijdig moest beëindigen door Verstappen, prijst de Fransman de Nederlander wel voor zijn ‘slimme tactieken’. “Hij maakt ook slim gebruik van de reglementen en gaat tot het uiterste, en als je voor een wereldkampioenschap vecht, verwacht je dat ook van iemand als hij”, aldus de Alpine-coureur.

Gasly omschrijft de manier van rijden van de drievoudig kampioen ook als uniek, vergeleken met de andere coureurs op de huidige grid. “Als je het wiel aan wiel tegen hem opneemt, is het resultaat vaak net iets anders dan bij andere jongens”, legt de Fransman uit. “Of het eerlijk is of niet, dat is een ander gesprek, maar het is gegarandeerd hard racen en het is onwaarschijnlijk dat de uitkomst eindigt in een inhaalactie.”

