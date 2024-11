Carlos Sainz neemt zijn voormalig teamgenoten Max Verstappen en Lando Norris onder de loep. De twee coureurs waren dit jaar in een titelstrijd verwikkeld, en de kritische kant van Norris kwam daarbij geregeld in de schijnwerpers te staan. Sainz laat weten of hijzelf ook zo kritisch op zichzelf is als de Brit, of dat hij meer gemeen heeft met de zelfverzekerde Verstappen.

Lando Norris streed in 2024 voor het eerst voor de wereldtitel. De McLaren-coureur kon dankzij de sterke MCL38 Max Verstappen meerdere keren het vuur aan de schenen leggen. De strijd lijkt echter na Verstappens indrukwekkende inhaalrace in São Paulo voorbij, en het is nu slechts een kwestie van tijd voordat de Nederlander zijn vierde wereldtitel binnenhaalt. Red Bull-adviseur Helmut Marko deed eerder al de controversiële uitspraak dat Norris “mentale kracht tekort komt om het kampioenschap te winnen.”

LEES OOK: Helmut Marko: ‘Norris mist de mentale kracht voor een F1-titel’

Ook oud-teamgenoot van de Brit Carlos Sainz geeft nu zijn mening over de kwestie. De Madrileen waarschuwt dat er een verschil is tussen hoe de coureurs overkomen en hoe ze in het echt zijn. “Je ziet natuurlijk alleen de buitenkant. Aan de binnenkant kan het er voor een coureur heel anders uitzien”, legt de Spanjaard uit, tegenover het Duitse Auto, Motor und Sport. “Als coureur kun je altijd sleutelen aan hoe je van de buitenkant wordt gezien. Ik zeg niet dat Verstappen niet is zoals hij zich voordoet, maar Norris laat iets meer van zichzelf zien.”

Publieke imago

De McLaren-coureur is geregeld kritisch op zichzelf na kwalificaties en races, en heeft al toegegeven dat hij daar een betere balans in moet zoeken. Verstappen komt daarentegen een stuk zelfverzekerder over. Waar zit Sainz zelf op de schaal van zelfverzekerdheid tussen Norris en Verstappen? “Ik weet eigenlijk niet of ik er ergens tussenin zit, of meer naar één kant neig, maar je moet voorzichtig zijn met zulke analyses”, waarschuwt de Madrileen. “Coureurs zijn heel goed in staat om het publieke imago op een bepaalde manier neer te zetten.”

Lees hier alles over de GP van Las Vegas

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!