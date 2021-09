Met de teleurstelling van de Grand Prix van Italië achter de rug blikt Pierre Gasly nu met goede moed vooruit naar de rest van het seizoen. Gasly gelooft dat het team ‘de rest van de races competitief’ kan zijn nadat de snelheid in de triple-header van Spa-Francorchamps, Zandvoort en Monza wel goed zat: “Het belooft veel goeds.”

De Grand Prix van Italië was er een om te vergeten voor AlphaTauri. Voorafgaand aan de race beklaagde Gasly zich op de boordradio over een probleem waardoor hij niet in staat was om te racen. Hij verscheen wel aan de start, maar na vijf ronden zat zijn race er al op. Daarmee duurde zijn race langer dan die van teamgenoot Yuki Tsunoda, die door een probleem niet eens aan de start van de race kon verschijnen. Uiteraard baalt Gasly van die tegenvallende race, maar de snelheid van AlphaTauri op Spa-Francorchamps, Zandvoort en Monza stemt hem vrolijk.

“Het weekend eindigde erg slecht voor het team, voor mij en voor Yuki”, blikt Gasly terug op de Italiaanse Grand Prix. “Onze prestaties in aanloop naar de race waren erg goed en ik had een superkwalificatie. Het was erg jammer, maar we zagen een positieve trend na de zomerstop aangezien ons prestatieniveau erg goed was in alle drie de races. Het belooft veel goeds voor de rest van het seizoen. Ik geloof dat we de rest van de races competitief kunnen zijn. Het is goed dat we de gridstraf voor de nieuwe motor in Italië hebben gepakt, hopelijk kunnen we de rest van het seizoen afronden zonder nog meer gridstraffen”, aldus Gasly.

Na de teleurstelling op Monza is het tijd voor de Grand Prix van Rusland, waar AlphaTauri vorig jaar nog achtste en negende werd. “Ik vind het circuit best leuk, ook al heeft de lay-out veel bochten die erg op elkaar lijken”, blikt Gasly vooruit. “De laatste sector is best technisch en de lange rechte stukken zorgen ervoor dat je leuke gevechten en inhaalacties kan hebben”, besluit de Fransman.

