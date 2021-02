Gasly test positief, is zesde coureur met corona

Pierre Gasly heeft bekendgemaakt dat hij positief heeft getest voor het coronavirus, al voelt hij zich oké. De Fransman van Alpha Tauri is de zesde coureur die positief heeft getest voor het virus.

In 2020 overkwam dat Lance Stroll, Sergio Pérez en Lewis Hamilton, die allemaal één of meer races misten doordat ze corona kregen. Lando Norris en Charles Leclerc testten eerder in januari van dit jaar ook positief. De besmettingsgraad onder coureurs ligt zo boven de 25%.

Gasly, die de afgelopen weken in Dubai verbleef, zit momenteel in isolatie en heeft iedereen waarmee hij recentelijk contact heeft gehad, ingelicht van zijn positieve test. De 24-jarige coureur voelt zich naar eigen zeggen oké en concentreert zich op zijn herstel.

De Formule 1 hanteert rondom de Grands Prix een strikt coronaprotocol, maar autosportbond FIA ‘heeft geen jurisdictie buiten circuit’ vertelde een FIA-woordvoerder eerder desgevraagd aan FORMULE 1 Magazine. “Buiten de baan zijn coureurs gewoon werknemers van het team. In die zin is het aan hun.”

