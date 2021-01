Charles Leclerc positief getest op corona

Charles Leclerc is positief getest op corona, zo heeft de Monegask op zijn Instagram laten weten. Daarmee is hij de vijfde coureur die besmet is geraakt met het coronavirus.

Sergio Pérez, Lance Stroll, Lewis Hamilton en Lando Norris gingen hem al voor. Pérez, Stroll en Hamilton moesten daardoor races missen, terwijl Norris anderhalve week geleden besmet raakte, terwijl hij op vakantie was in Dubai en nu is dus Leclerc positief getest op het coronavirus. “Ik word regelmatig getest en helaas ben ik in contact geweest met iemand die besmet was. Ik ben gelijk in zelfisolatie gegaan en ben niet meer in contact geweest met iemand. Vervolgens ben ik positief getest”, schrijft Leclerc op zijn Instagram.

“Ik voel me naar omstandigheden wel goed en vertoon milde symptomen. Ik zal nu de komende weken in quarantaine gaan, thuis in Monaco en volg de richtlijnen op”, aldus de Ferrari-coureur.

