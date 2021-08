Pierre Gasly verwacht dat hij dit jaar nog wel meer podiumkansen krijgt, aangezien er ‘nog wel meer gekke races’ komen. De Fransman was wel teleurgesteld dat hij in Hongarije niet kon profiteren van de chaos.

Gasly stond in 2019 voor het eerst op het podium, toen hij in de Toro Rosso Lewis Hamilton te snel af was in een regelrechte strijd tot de streep. Vorig jaar kwam voor hem het mooiste podium, toen hij op het Italiaanse Monza door de chaos naar zijn allereerste overwinning reed. Dit jaar stond hij voor de derde keer op het podium, in Azerbeidzjan. In de chaos op de Hungaroring had Gasly gehoopt opnieuw te kunnen stunten, maar slaagde daar niet in. Hij kwam als vijfde over de streep en kreeg nog een bonuspunt voor de snelste raceronde, maar het podium liep hij mis. Een gemiste kans, maar Gasly voelt dat er dit seizoen nog wel meer kansen komen om toe te slaan.

“We hadden goede kansen in Bakoe en we stonden klaar om het podium te pakken”, zegt Gasly. “In Hongarije hadden we helaas pech en konden we de punten niet oprapen, maar ik verwacht nog wel meer gekke races. We zien een zeer spannend gevecht bovenaan in het kampioenschap met gekke omstandigheden. Er komen nog wel meer kansen, daar moeten we ons ook op focussen”, aldus de 25-jarige Fransman.

“Sommigen hadden meer geluk dan wij, als we kijken naar de start”, blikt Gasly terug op de Hongaarse Grand Prix. “Maar daarna reden zij een heel goede race en behielden ze de leiding. Je moet er staan als die kansen zich voordoen”, weet de AlphaTauri-coureur.

