Pierre Gasly maakt volgens oud-wereldkampioen Nico Rosberg zeker aanspraak op een Red Bull-zitje, maar de Duitser snapt wel dat het team er niet happig op is hem wederom naast Max Verstappen te zetten.

In 2019 was dat namelijk geen succes. Gasly werd toen van opleidingsteam Toro Rosso naar Red Bull gepromoveerd. De Fransman kon echter niet imponeren. Hij presteerde zeker niet op zijn top en verwelkte naast kopman Verstappen. Na twaalf races had Red Bull genoeg gezien, en zette Gasly terug naar Toro Rosso (nu AlphaTauri, red.).

Bij AlphaTauri is Gasly weer helemaal opgebloeid, en heeft hij vorig jaar zelfs een race gewonnen. 2021 is wederom een sterk seizoen voor Gasly. In elf races heeft hij al vijftig punten verzameld en een podium gepakt, waardoor hij achtste in het WK staat.

Lees ook: Gasly: ‘Red Bull heeft mijn toekomst in handen, maar verwacht snel duidelijkheid’

“Als je ziet hoe Gasly nu presteert, zouden ze hem volgend jaar in een Red Bull moeten zetten”, zegt Rosberg bij Sky Sports F1. “Het probleem is echter dat ze zich zorgen maken dat hij de druk misschien niet aan kan.” En daar speelt natuurlijk de Verstappen-factor mee. “Als teamgenoot van Max zit je in de moeilijkst denkbare positie in de Formule 1.”

Bij AlphaTauri zit Gasly daarentegen in een heel andere situatie, weet Rosberg. “Daar heeft hij geen druk. Zijn teamgenoot zit daar ver van hem af en Gasly is duidelijk de teamleider.” Red Bull zit zodoende een beetje met een dilemma, denkt Rosberg. “Voor Gasly gaan is namelijk ook geen makkelijke keuze voor ze.”

Lees ook: Gasly hoopt in 2022 bij een topteam te zitten: ‘Er zijn geen garanties’

Marko

Red Bull-topman Helmut Marko, het hoofd van het rijdersprogramma, licht het verschil tussen Red Bull en AlphaTauri ook uit in gesprek met Newstalk BZ. “Gasly presteert geweldig, maar er is – vooral mentaal – een groot verschil tussen de nummer één zijn bij een zeer competitief ‘B-team’ en naast Max Verstappen de nummer twee zijn bij een topteam.”

Marko verklapt verder dat Red Bull Gasly na 2021 nog twee jaar onder contract heeft staan. “We kijken hoe hij zich ontwikkelt. We zullen gedurende die twee jaar beslissen of we hem laten gaan of naar Red Bull halen.” Momenteel is Sergio Pérez bij Red Bull de teamgenoot van Verstappen. Hij lijkt op contractverlenging voor 2022 af te stevenen.

In FORMULE 1 nr. 10 lees je alles over de titelstrijd tussen Mercedes en Red Bull. FORMULE 1 nr. 10 ligt nu in de winkel en bij abonnees op de mat. Klik hier om het nieuwe magazine te bestellen! Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.