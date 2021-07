Pierre Gasly heeft een contract bij Red Bull en kan er dus vanuit gaan dat hij volgend jaar bij een van de teams van de energiedrankfabrikant rijdt. Of dat Red Bull Racing of AlphaTauri wordt, hoopt hij van de zomer te horen.

“Het is aan hun. Red Bull heeft mijn toekomst in handen”, vertelt Gasly, die momenteel voor AlphaTauri rijdt, met alles dat er ook op wijst dat hij bij het Italiaanse team blijft. Dat weet Gasly zelf ook. “Red Bull wil een leider bij AlphaTauri hebben, en de relatie die ik met het team heb, is erg goed.” Dat niet alleen: Red Bull-topman Helmut Marko, het hoofd van het rijdersprogramma, typeerde Gasly eerder dit jaar al als precies de juiste kopman voor AlphaTauri.

Bij Red Bull Racing zelf is op papier natuurlijk wél een zitje vrij voor 2022. Max Verstappen ligt namelijk vast tot en met 2023, maar het contract van Sergio Pérez loopt na dit jaar af. Marko heeft er echter al op gezinspeeld dat Pérez of contractverlenging afkoerst. “Red Bull moet beslissen of ze door willen met Pérez, daar hangt het vanaf”, weet ook Gasly.

Hoewel de Fransman er verder niet omheen draait dat je ‘als coureur in de beste auto en positieve wil zitten’ en hier ook met Marko over heeft gesproken, concentreert hij zich verder gewoon op het racen voor AlphaTauri. “Ik wil het hier zo goed mogelijk doen.” Duidelijkheid over zijn toekomst, zegt hij, volgt wellicht de komende wekend. “Ik denk dat we in of na de zomerstop meer horen.” Marko heeft ook al gezegd dan in principe een beslissing te willen nemen.

