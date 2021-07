Nu verwacht wordt dat Red Bull langer door zal gaan met Sergio Pérez, lijkt de deur voor Pierre Gasly gesloten te zijn. De Fransman heeft altijd gezegd graag terug te willen keren naar het topteam. Met de nieuwe reglementen voor 2022 is Red Bull echter niet zijn enige kans om voorin mee te doen.

Tijdens de persconferentie van gisteren wil Gasly niet teveel ingaan op zijn plannen voor komend jaar. “Ik concentreer me op mezelf en mijn eigen prestaties. Het gaat om punten pakken voor het team nu. Dan zien we het verder aan het eind van het jaar wel”, zegt hij. De AlphaTauri-coureur is bezig aan een sterk seizoen. Zijn team staat momenteel zelfs vijfde. Volgend jaar hoopt Gasly bij een team te zitten dat nog verder vooraan rijdt en met de nieuwe reglementen, hoeft hij daar misschien niet eens voor te verkassen.

Lees ook: Marko: ‘Gasly is als modieuze Fransman de ideale ambassadeur voor AlphaTauri’

In Oostenrijk sprak Gasly met Helmut Marko over zijn toekomst bij Red Bull. “We hebben over veel dingen gepraat”, vertelt Gasly aan Autosport. “Het was erg goed om hun plannen voor de toekomst te horen, want we zijn contractueel nog even aan elkaar verbonden.” De promotie van AlphaTauri naar Red Bull zit er volgend jaar misschien nog niet in, maar is zeker niet uitgesloten. “We zien wel wat er in de toekomst gebeurt. Ik weet dat ze erg blij zijn met mijn prestaties en wat ik breng in het team.”

(Photo by Charles Coates / LAT Images)

Maar ook een langer verblijf bij het zusterteam zou een stap omhoog kunnen zijn voor de Fransoos. Door de nieuwe reglementen beginnen volgend jaar alle teams met een schone lei. Teams als AlphaTauri, zouden in 2022 kunnen verrassen. “Objectief gezien kan het beide kanten op gaan”, zegt Gasly. “Als we een speciale truc vinden voor op de auto, dan kunnen we het volgend jaar beter doen. Aan de andere kant kunnen we iets belangrijks missen. Ik heb met de ontwerpers gesproken en het is extreem lastig.”

Lees ook: Gasly wil niet zelf de knoop doorhakken: ‘Uiteindelijk komt het neer op Red Bull’

De nieuwe reglementen zijn streng, maar er is genoeg ruimte voor team om hun eigen filosofie in hun ontwerp los te laten. Dat maakt het volgens Gasly echter alleen maar lastiger. “Je kunt vanaf het begin zoveel kanten op”, zegt hij. “Het is heel erg moeilijk om te weten waar je staat en om te weten dat je niets hebt gemist.” Die spanning is hetzelfde voor iedereen, weet Gasly ook. “Er is niet veel bekend over volgend jaar. Ik denk niet dat niemand al weet welk team op de paddock volgend jaar sterk zal zijn.”

Teams als Red Bull en Mercedes zijn komend jaar natuurlijk wel in het voordeel. “De topteams hebben met hun kennis en faciliteiten natuurlijk wel een grotere kans om het goed te doen”, legt Gasly uit. “Maar er zijn geen garanties. Volgend jaar zou een paar verrassingen kunnen brengen.”