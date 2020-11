Gasly voorspelt alvast chaos op Bahreins ‘buitenbaan’: ‘Je gaat veel klachten horen’

Alpha Tauri’s Pierre Gasly neemt nu de Formule 1 in Bahrein is alvast een voorschot op de race die er volgend weekend wordt afgewerkt, op de ‘buitenbaan’ van het circuit. Het wordt chaos, voorspelt hij. “Je gaat veel klachten horen op tv.”

Dat komt omdat deze afwijkende configuratie van het Bahrain International Circuit maar weinig bochten telt, en een razendsnel rondje wordt. “Het is simpel: het is een rondje van 50 of 55 seconden en je hebt straks 20 gasten die allemaal een gat van 5 tellen naar de jongen voor zich willen om een clean rondje te rijden. Dat gaat niet werken”, zo weet hij dat al zo goed als zeker.

“Ik denk dus zeker niet dat we volgende week na de kwalificatie allemaal happy zullen zijn”, verwacht Gasly. “Het zal echt zoeken worden naar een goed compromis, naar een manier om met die unieke layout en omstandigheden om te gaan.”

Gasly heeft het circuit overigens al in de simulator geprobeerd en is ‘geen fan’ van Bahreins buitenbaan. “Omdat het lange rechte stukken en maar weinig bochten zijn. Ik heb liever een circuit dat een intens ‘ritme’ heeft. Een baan als Suzuka, Hongarije of Singapore, waar je constant bezig en aan het sturen bent. Straks doen we 78 ronden in Bahrein, maar 75 tot 80 procent van een rondje doe je niks.”

Volgende de Alpha Tauri-coureur wordt het heel anders om op de buitenste lay-out te rijden, zelfs met de eerste en laatste bocht die volgens hem hetzelfde zijn. “Want iedereen zal met een stuk minder downforce rijden.” Slipstreamen wordt verder de sleutel tot succes, stelt hij: “Dat gaat een enorm verschil maken qua rondetijd. In de DRS wordt race waarschijnlijk heel belangrijk.”

