Gasly: ‘Race op ‘oval’ circuit in Bahrein wordt een miniversie van de Indy500′

Dit weekend wordt de Grand Prix van Bahrein op het ‘normale’ circuit verreden, maar over een kleine twee weken staat de Sakhir Grand Prix op het programma op het razendsnelle Outer circuit. Pierre Gasly rekent op Indy500-achtige taferelen. “Slipstreamen gaat ontzettend belangrijk worden.”

Op het normale circuit kan je al goed inhalen”, zegt de Fransman in gesprek met Motorsportweek. “Maar het Outer circuit is een compleet ander circuit. Het is bijna een kombaan. Er zijn maar vier bochten eigenlijk. Alles gaat aan komen op slipstreamen en daardoor gaat het een Indy500-achtige race worden”, voorspelt Gasly.

Hij rekent dan ook op een spektakelstuk. “Het wordt een interessante ervaring en het gaat denk ik een spectaculaire race opleveren met veel inhaalacties.”

Verwacht wordt dat het zeer druk gaat worden op het korte circuit in de kwalificatie. Romain Grosjean liet al eerder weten dat hij op een ‘nachtmerrie’ rekent. “Persoonlijk ben ik er niet helemaal van overtuigd. Ik weet niet wat we gaan doen tijdens de kwalificatie. We hebben uitgerekend dat als je evenveel ruimte tussen elkaar wil houden, je een ruimte van 175 meter naar elkaar moet hebben. Dat gaat gewoon niet werken”, aldus de Fransman.

Gasly sluit zich hierbij aan. “Het zijn korte rondes en dus gaat het niet makkelijk worden met verkeer. Het is essentieel dat je je teamgenoot slipstream geeft in de kwalificatie en vice versa”, zegt de Alpha Tauri-coureur.

