Grosjean maakt zich zorgen over ‘oval’ Bahrein: ‘Kan een nachtmerrie worden’

Romain Grosjean maakt zich zorgen over de ‘outer track’-lay-out waar de Formule 1 op zal rijden voor de tweede race op Bahrein. Volgens de Fransman gaat de lay-out voor problemen zorgen tijdens de kwalificatie en ook achterblijvers zullen een lastige race te wachten staan.

De Formule 1 kondigde vrijdag aan dat voor de tweede race op het Bahrain International Circuit gebruik gemaakt zal worden van de zogenaamde ‘outer track’, een lay-out die ook wel als ‘oval’ bestempeld wordt. Grosjean is als een van de bestuurders van het Grand Prix Drivers’ Association (GPDA) niet tegen dit idee, al gelooft hij wel dat de Formule 1 moet kijken naar de regels om zo te voorkomen dat de kwalificatie en de race uit de hand lopen.

“Ik wil niet te vroeg van stapel lopen omdat het goed is dat ze dit willen proberen”, zegt Grosjean tegen The Race. “Persoonlijk ben ik er echter niet helemaal van overtuigd. Ik weet niet wat we gaan doen tijdens de kwalificatie. We hebben uitgerekend dat als je evenveel ruimte tussen elkaar wil houden, je een ruimte van 175 meter naar elkaar moet hebben. Dat gaat gewoon niet werken”, voorspelt de Fransman.

“Maar ik accepteer het idee, we gaan het gewoon proberen en we zullen wel zien of het gaat werken”, vervolgt hij. “Maar misschien moeten we een aantal aanpassingen maken aan de regels voor de kwalificatie, want dat kan best wel rommelig worden met de in- en outlaps en dergelijke. Als je een blauwe vlag krijgt voor de Mercedes, krijg je nog eens achttien keer een blauwe vlag voor de auto’s achter je. Tegen de tijd dat je de laatste auto voorbij hebt gelaten, krijg je weer de blauwe vlag voor Hamilton”, aldus Grosjean, die denkt dat het dus een ‘nachtmerrie’ kan worden.