Formule 1 voorspelt poletijd van 53,9 seconden voor Sakhir GP

Volgens simulaties van de Formule 1 zullen we in december tijdens de tweede race op de ‘outer track’ van het Bahrain International Circuit een polepositiontijd zien van 53,9 seconden. Pat Symonds, de chief technical officer van de Formule 1, verwacht dat de race op het unieke circuit een ‘spektakel’ zal opleveren.

De Formule 1 maakte vrijdag bekend dat voor de tweede race op het circuit in Bahrein gebruik gemaakt zal worden van de zogenaamde ‘outer track’-lay-out, waar nog nooit eerder op gereden is. Pat Symonds leidde de groep engineers die het circuit hebben gesimuleerd voordat besloten werd om deze ook in het echt te gebruiken. Uit die tests blijkt dat wanneer er twee DRS-zones gebruikt worden, een poletijd van 54,3 seconden mogelijk is. Mocht de organisatie besluiten een derde DRS-zone toe te voegen, dan zou dit zelfs een 53,9 kunnen worden.

Volgens Symonds kijkt de Formule 1 naar alle mogelijkheden voor de unieke race. “We hebben veel simulatiewerk verricht”, zegt Symonds tegen Motorsport.com. “Als we twee races achter elkaar hebben op hetzelfde circuit zoeken we naar mogelijkheden om te voorkomen dat het exacte kopieën worden. Voor Silverstone was dat bijvoorbeeld het meenemen van zachtere bandencompounds. In Oostenrijk hadden we het gevoel dat we het stabiel moesten houden, het was immers het begin van het seizoen.”



“Voor Bahrein wilden we verder kijken dan dat”, vervolgt Symonds. “Bahrein is best uniek, want het beschikt over meerdere lay-outs. Zoals je je misschien nog wel kan herinneren, reden we in 2010 op een alternatieve lay-out”, zo verwijst hij naar de endurance lay-out, bestaande uit 24 bochten waarbij rondetijden boven de twee minuten kwamen. “Het leverde geen goede race op. Over het algemeen levert Bahrein wel interessante races op, maar die lay-out was niet geslaagd. Dus toen keken we naar de andere beschikbare lay-outs.”

“We voelden dat dit iets heel anders was. Het is een zeer korte ronde, eentje met een hoge snelheid. Het is een ander soort uitdaging. Maar we zijn er vrij zeker van dat het een spannende race gaat worden. We willen de fans en toeschouwers iets anders bieden”, besluit hij.