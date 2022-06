Een dramatische pitstop, een gebrek aan snelheid en grip en betrouwbaarheidsproblemen: zo omschrijven de McLaren-coureurs en McLaren-teambaas Andreas Seidl de race in Canada. Seidl biedt zijn verontschuldigingen aan bij Lando Norris en Daniel Ricciardo, die buiten de punten vielen.

De veertiende startplek was teleurstellend voor Norris, die wist dat hij flink wat plekken moest goedmaken voor goede punten. Daar slaagde hij mede door een desastreuze pitstop, waarbij het team klungelde met de banden die niet eens allemaal klaarstonden, niet in.

Wat er dan fout ging bij die pitstop voor Norris? “Geen idee”, legt de Brit uit aan Viaplay. “Er stonden geen banden klaar. Dat is een probleem, want je hebt banden nodig om te rijden”, grapt hij erover. “Ik weet het niet zeker, maar het team zal het wel uitleggen”, voegde hij op serieuzere toon toe.

Ook al was de pitstop dramatisch, leek de snelheid ver te zoeken bij McLaren. Het ontbrak het team dan ook aan meerdere dingen. “Pace, grip en snelheid”, somt Norris op. “Zo ongeveer alles dus.”

Niet de beste zondag voor McLaren

Aan de andere kant van de garage leek het er een tijdje op dat Daniel Ricciardo voor de punten kon gaan, maar ook hij eindigde uiteindelijk buiten de top tien. “Het was helaas niet de beste zondag voor ons”, stelt hij. “We hadden simpelweg het tempo niet en we moesten toen ook nog wat andere dingen managen. Dat was moeilijk, het bracht ons gewoon te ver uit de strijd. We moeten kijken waar we het beter kunnen doen en dan een paar dingen verfijnen”, aldus de Australiër.

Teambaas Andreas Seidl geeft toe dat het ‘zeer teleurstellend’ is om Canada zonder punten te verlaten. “Het was over het algemeen een zwaar weekend. We hadden een gebrek aan snelheid, betrouwbaarheidsproblemen en een operationeel probleem met de pitstop tijdens de virtuele safetycar.”

“We moeten erkennen dat onze concurrenten het beter hebben gedaan en daarom hebben we vandaag geen punten verdiend”, vervolgt Seidl. “We hebben Lando of Daniel vandaag niet het pakket gegeven dat ze verdienden, dus we moeten ze onze excuses aanbieden. We moeten dit ook gebruiken als een kans om te leren en over twee weken sterker terug te komen voor onze thuisrace op Silverstone”, besluit de McLaren-teambaas.

Foto: Motorsport Images