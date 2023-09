Alle Formule 1-teams hebben zich in 2022 aan de financiële regels gehouden. Dat bevestigt de FIA in het officiële rapport over de costcap van 2022. De FIA heeft alle teams uitvoerig onderzocht op basis van de financiële documentatie en onaangekondigde inspecties.

2022 was het tweede jaar van het budgetplafond, de zogeheten costcap. Het eerste jaar werd Red Bull nog bestraft voor het overtreden van de regels. De straf daarvoor was een financiële boete en minder testtijd in de windtunnel. De FIA en de Formule 1 spraken daarbij de hoop uit dat dit andere teams dus voldoende af zou schrikken.

In 2022 heeft iedereen zich in ieder geval netjes aan de regels gehouden. Er waren nog wel de nodige zorgen of dat vanwege de inflatie en toegenomen energiekosten wel zou lukken. De FIA bevestigt nu dat iedereen dat voor elkaar heeft gekregen. In het rapport schrijft de organisatie dat “alle teams zich coöperatief en behulpzaam hebben opgesteld tijdens het proces. De FIA heeft elk team een certificaat voor de naleving kunnen overhandigen. Deze regels zijn essentieel voor de financiële stabiliteit van de sport op de lange termijn. De FIA zal dan ook blijven investeren in dit element voor het algemeen goed van de sport.”

Ook waren er twijfels rondom de randzaken van de Formule 1 en andere projecten waar de teams bij betrokken zijn. Zo hebben Aston Martin en Red Bull bijvoorbeeld aan een unieke auto gewerkt, genaamd de Valkyrie. Ferrari kon veel kennis putten uit het Le Mans-project wat dit jaar opnieuw opgestart werd en Mercedes bracht veel aerodynamische kennis over uit een zeilcompetitie. Eerder dit jaar onderzocht de FIA al of dat geen maas in de wet van de financiële regelgeving was. In het officiële rapport staat dat ook op dit vlak alle teams zich aan de regelgeving hebben gehouden.

