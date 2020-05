Geen GP van Amerika in 2020? ‘Grote evenementen in Austin dit jaar onwaarschijnlijk’

De logistieke legpuzzel van Formule 1-eigenaar Liberty Media lijkt weer wat lastiger geworden. Het nieuwste hoofdpijndossier: de Grand Prix van Amerika op het Circuit of the Americas in Austin, Texas, waar tot en met December waarschijnlijk geen grote evenementen gehouden kunnen worden vanwege het coronavirus.

Dat stelt dokter Mark Escott althans, de directeur van Austins instelling voor openbare gezondheidszorg in gesprek met de Austin American-Statesman. “Grootschalige evenementen waren het eerste waar we een streep door zetten en zullen het laatste zijn dat we weer vrijgeven”, vertelt hij de krant. De reden daarvoor laat zich raden: het risico op besmetting als je grote groepen mensen aan elkaar blootstelt.

“Als ik daarbij van nu naar eind december kijk, ziet het er niet naar uit dat we het risico genoeg kunnen inperken om binnen dat tijdsbestek grootschalige evenementen te houden”, verklaart Escott. Slecht nieuws dus voor de Formule 1, met Liberty Media dat conform haar beoogde 2020-kalender in oktober of november naar Amerika hoopt te gaan.

Een belangrijk voorbehoud is uiteraard dat dit afhangt van hoe de coronacrisis zich ontwikkelt. Daarnaast kan er nog een case worden gemaakt voor een race zonder publiek, al is het maar de vraag of dat in Austin heilzaam is. Het Circuit of the Americas is in grote mate afhankelijk van overheidssubsidie, en een voorwaarde daarvoor is dat de race toerisme-inkomsten oplevert, meldt Autosport.

