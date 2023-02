Voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto hoeft niet te rekenen op een plek bij Red Bull, stelt teambaas Christian Horner. Er is volgens hem geen positie beschikbaar voor de Italiaan, die dan op zoek zou moeten naar een optie ‘meer naar achteren op de grid’.

Binotto werd in 2019 gepromoveerd tot Ferrari-teambaas en kreeg, net als zijn voorgangers, de ‘eenvoudige’ taak om van het steigerende paard weer een kampioensteam te maken. Daar slaagde de Italiaan niet in, al kwam zijn team in 2022 met de F1-75 weer in de buurt. Charles Leclerc en Carlos Sainz pakten vier zeges, maar konden het Max Verstappen en Red Bull naarmate het seizoen vorderde niet moeilijk maken.

Na vier seizoenen zwaaide Binotto af als teambaas en nam hij na 28 jaar afscheid van Ferrari, maar zijn toekomst is nog onduidelijk. Hij werd in verband gebracht met een rol bij de concurrentie, waaronder Red Bull. Maar, zo geeft Christian Horner aan, dat zit er niet in.

“Ik zie niet welke rol hij hier zou kunnen spelen”, zegt Horner tegen Auto, Motor und Sport. “Natuurlijk was het vorig jaar moeilijk voor hem bij Ferrari.” Voor nu is er dus geen plek voor Binotto, ook omdat Red Bull voorlopig goed bezet is op de belangrijkste posities. “Maar misschien zijn er andere opties voor hem, verder naar achteren op de grid”, aldus Horner.

Na het vertrek van Binotto gingen er geruchten over zijn opvolger. Met name Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur, die de baan kreeg, werd genoemd, maar ook Horner werd in verband gebracht met de rol van Ferrari-teambaas. De Brit benadrukt echter dat hij geen interesse had. “Het is erg vleiend om door Ferrari gevraagd te worden”, erkent Horner.

“Ik zit al vanaf het begin hier. Ik voel me verantwoordelijk voor het team. Het is een geweldige groep mensen om mee te werken en ik denk niet dat ik ooit in de verleiding ben gekomen”, doelt Horner op een overstap. “Ik voel een loyaliteit naar Red Bull en natuurlijk de mensen hier. Als je voor zo’n geweldig team werkt, waarom zou je dan ergens anders willen werken?”, besluit de Red Bull-teambaas.

