Frédéric Vasseur heeft oud-Ferrari-teambaas Mattia Binotto geprezen om zijn hulp bij de overdracht van zijn taken als teambaas bij Ferrari. Tevens heeft Vasseur advies gekregen van voormalig FIA-voorzitter Jean Todt.

Binotto werd in 2019 gepromoveerd tot teambaas van Ferrari nadat hij jarenlang een technische rol had bij het team. Onder zijn leiding kende Ferrari twee moeizame seizoenen, maar ook een renaissance in de vorm van 2022, toen Charles Leclerc en Carlos Sainz met de F1-75 om de zeges konden strijden met Red Bull.

Uiteindelijk besloot Binotto zelf om zijn taken als teambaas neer te leggen en moest Ferrari op zoek naar een nieuwe teambaas. Die had de Italiaanse renstal gevonden in Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur. Het is nu aan de ervaren teambaas om van Ferrari weer een kampioensteam te maken. De afgelopen weken heeft Vasseur zich gericht op de overname als teambaas en kreeg daar hulp bij van Binotto.

“Het proces was kristalhelder”, zegt Vasseur. “Er kwamen wel wat geruchten in de media tijdens het raceweekend in Abu Dhabi, we hadden het ook niet eerder besproken”, benadrukt de Fransman, die aangeeft dat hij de week na Abu Dhabi de eerste gesprekken had. “Dat was een zeer, zeer snel proces.”

Vasseur heeft vervolgens gebeld met Binotto, die daar nog tot het einde van 2022 bleef werken om de voorbereidingen voor 2023 in goede banen te leiden. “Ik heb gebeld met Mattia en heb hem zelfs ontmoet bij de overdracht”, geeft Vasseur aan. “We hadden een één-op-één gesprek. Dat was met dank aan Mattia, ik waardeerde het dat Mattia bleef wachten om te overleggen.”

Niet alleen Binotto heeft Vasseur raad gegeven, ook oud-Ferrari-teammanager en voormalig FIA-voorzitter Jean Todt stond klaar om advies te geven. “Ik heb wat gesprekken gehad met Jean, omdat hij dicht bij de Formule 1-wereld is gebleven”, vertelt Vasseur. “We hebben een paar weken geleden via WhatsApp-berichten uitgewisseld en ik zal hem binnenkort ontmoeten. Al het advies is welkom, zeker, maar ik denk dat het vandaag ook vrij moeilijk is om de situatie van 1994, 1995 en 2022 te vergelijken”, besluit Vasseur.