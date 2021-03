Geen updates voor Haas in 2021 vanwege focus op 2022: ‘Wordt een jaar van damage control’

Haas moet haar nieuwe auto voor 2021 nog presenteren, maar teambaas Günther Steiner maakt nu al duidelijk dat het gedurende de rest van het jaar geen upgrades brengt voor de VF-21.

Haas, in 2020 negende en voorlaatste in het WK, loopt daarmee het risico nog meer terrein te verliezen. Dat is echter een risico dat het team moet accepteren, vertelt Steiner aan Autosport. “We moeten namelijk naar het grotere plaatje kijken, niet naar de korte termijn.”

Voor 2022 staat zoals bekend de komst van nieuwe auto’s in de planning, en het kleine Haas moet volgens Steiner al haar middelen daarin steken. Juist omdat het een grote achterstand moet inlopen en de regelrevolutie het team hier de beste kans voor biedt.

“Als we nu aan de korte termijn denken, is het in 2022 straks: ‘waarom hebben we niet meer werk aan de 22-auto gedaan?'”, vreest Steiner, wiens team zich volgens hem zodoende al schrap heeft gezet voor een zwaar 2021. “Het wordt een uitdagend jaar, dat weten we.”

Anders dan als ‘damage control‘ kan hij de doelstelling voor 2021 dan ook niet omschrijven. Met ‘zo nu en dan wat punten’ en een leerzaam jaar dat nieuwkomers Mick Schumacher en Nikita Mazepin klaarstoomt voor de toekomst, zou Steiner al vrede hebben.

