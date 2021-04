Na afloop van de eerste race van het seizoen was er veel te doen over de track limits in Bahrein. Lewis Hamilton zou in maar liefst 29 ronden tijd hebben gewonnen door buiten de lijnen van de baan te rijden, zonder bestraft te worden. Maar echte veranderingen komen er niet.

“Dat is al jaren zo”, zegt Kimi Räikkönen in aanloop naar de tweede race van het seizoen. “Ik denk ook niet dat dat ooit gaat veranderen.” De coureurs hadden voorafgaand aan de race duidelijk uitleg gekregen over de track limits. “Er was niets dat onduidelijk was voor ons.”

Nikita Mazepin ziet ook geen reden voor verandering. “Zolang de regels duidelijk zijn, zijn ze makkelijk te volgen”, zegt de rookie. “Iedere coureur zal proberen de grenzen op te zoeken, maar als de regels niet nageleefd worden, krijgt het team een waarschuwing.”

Volgens Räikkönen heeft het geen zin om banen aan te passen om de grenzen duidelijker aan te geven. “Als je overal gras of zand neerlegt, is het makkelijker te handhaven, maar anderen maken ook gebruik van het circuit. Motorrijders hebben dat bijvoorbeeld liever niet. Het moet voor iedereen toegankelijk blijven.” Mazepin is het daarmee eens: “Het heeft geen zin om circuits aan te passen zolang wij niet de enigen zijn die ze gebruiken”