Pierre Gasly maakt zich geen zorgen dat de problemen in Monza, die ervoor zorgden dat Yuki Tsunoda niet kon starten en hijzelf snel uitviel, zich nog eens zullen voordoen. De Fransman stelt dat AlphaTauri nu weet wat er gebeurde en heeft daarop processen doorgevoerd: “Die moeten dit soort fouten voorkomen.”

Het weekend op Monza leek veelbelovend voor Gasly, die de 2020-editie van de race nog verrassenderwijs won. Hij had een goede kwalificatie, maar na de vroege crash in de sprintkwalificatie zat er niets anders op dan starten vanuit de pitstraat, nadat het team de kans aangreep om een nieuwe motor te plaatsen. In de verkenningsronden op weg naar de grid beklaagde Gasly zich op de boordradio over een probleem, waardoor hij nog wel één ronde verder kon, maar niet in staat was om te racen. Hij verscheen wel aan de start, iets wat niet gezegd kon worden van Yuki Tsunoda. Na vijf ronden zat het er echter ook al op voor Gasly.

Toch vreest Gasly niet dat de problemen zich opnieuw voor zullen doen. “We begrijpen duidelijk wat er gebeurd is”, zegt Gasly. “Helaas gebeurde het in de thuisrace van het team. We hebben wat processen doorgevoerd die dit soort fouten moeten voorkomen. Yuki kon niet starten, ik viel al snel uit. Dat was wel lastig. Het is belangrijk dat we weer op niveau zullen presteren.”

“Het was erg jammer, maar we zagen een positieve trend na de zomerstop aangezien ons prestatieniveau erg goed was in alle drie de races”, blikte Gasly eerder deze week al terug op de triple-header van Spa-Francorchamps, Zandvoort en Monza. “Het belooft veel goeds voor de rest van het seizoen. Ik geloof dat we de rest van de races competitief kunnen zijn. Het is goed dat we de gridstraf voor de nieuwe motor in Italië hebben gepakt, hopelijk kunnen we de rest van het seizoen afronden zonder nog meer gridstraffen”, aldus Gasly.