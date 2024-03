Na zijn tweede teleurstellende raceweekend op rij heeft Lewis Hamilton aangedrongen op ‘grote veranderingen’ aan de W15-bolide bij Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen, die na dit seizoen de overstap maakt naar Ferrari, erkent gefrustreerd te zijn dat hij in dezelfde positie als twee jaar geleden lijkt te zitten.

Lewis Hamilton eindigde zaterdag tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië teleurstellend als negende, drie plaatsen achter zijn Mercedes-teamgenoot George Russell. Net als een week eerder in Bahrein bleef het podium voor de twee Silberpfeile buiten bereik. Qua topsnelheid blijkt Mercedes aanzienlijk langzamer dan Red Bull, Ferrari, Aston Martin en McLaren te zijn.

“De auto is relatief goed in de lage snelheid en redelijk in de medium snelheid, maar in de hoge snelheid zitten we er mijlenver naast. Het was tijdens de race alsof ik in een andere categorie klasse reed toen ik alle andere jongens om me heen zag”, klaagde Hamilton na de race in Saoedi-Arabië.

Lewis Hamilton: ‘Moeilijk en frustrerend’

Hij vervolgde: “Het is zeker frustrerend en moeilijk om drie jaar op rij in bijna dezelfde positie te zitten. Misschien hebben we nog niet genoeg veranderd. Als je kijkt naar de teams voor ons, die hebben op sommige gebieden nog steeds andere concepten dan wij. Dus we hebben zeker nog een weg te gaan. We moeten absoluut een paar grote veranderingen doorvoeren.”

Mercedes-teambaas Toto Wolff erkende op zijn beurt dat Mercedes momenteel ‘een fundamenteel probleem’ heeft met het concept van de W15. “Er is iets wat we niet begrijpen.”

Desondanks vertrouwt de Oostenrijker erop dat er op korte termijn stappen voorwaarts gezet zullen worden. “We komen sterker terug voor de volgende race in Melbourne. We zijn op een missie. En ik ben er honderd procent zeker van dat we die prestatiekloof gaan dichten.”

De Grand Prix van Australië staat zondag 24 maart op het programma.