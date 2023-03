Na als vierde te zijn geëindigd in de kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië, start George Russell de race zondagavond vanaf de derde plaats. De coureur van Mercedes profiteert van de gridstraf voor Charles Lecerc die als derde eindigde, maar ten plaatsen naar achteren moet.

Dat het Mercedes dit seizoen niet meezit, is duidelijk. De W14 brengt (nog) niet wat het team uit Brackley ervan verwacht. De eerste Grand Prix in Bahrein eindigde in een vijfde (Hamilton) en zevende (Russell) plaats en dat leidde er toe dat teambaas Toto Wolff openlijk toegaf dat er iets moet veranderen.

Wolff realistisch over positie Mercedes: ‘Kunnen geen wonderen verwachten’

Russell was zelf verbaasd dan ook verbaasd over het tempo tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië en prees het harde werk van het team. “Door een Aston Martin en een Ferrari voor te blijven, hebben we ons potentieel en onze eigen verwachtingen overtroffen. We hebben hard gewerkt. De collega’s zijn op de fabriek in Brackley de hele nacht doorgegaan en wij hebben vanochtend hier op het circuit veel werk verricht om te proberen meer uit het pakket te halen.”

Hamilton mist gevoel met auto

Waar Russell voorzichtig optimistisch was na afloop van de kwalificatie, daar was Lewis Hamilton minder tevreden. De zevenvoudig wereldkampioen eindigde op de achtste plaats, maar mag door de straf voor Leclerc vanaf de zevende plaats starten. “Ik voel de auto gewoon niet. Vooral in de hogesnelheidssecties was ik aan het worstelen met de auto. Ik heb helemaal geen gevoel met deze auto en ik snap niet waarom, dus ik weet ook niet wat ik er aan kan doen”, aldus Hamilton voor de camera van Sky Sports F1.”Het is waardeloos, moeilijk. Ik geef alles dat ik me heb, ben hier elke dag en bereid me zo goed mogelijk voor. Maar ik krijg er maar geen contact mee.” Het enige lichtpuntje dat Hamilton zag, was de prestatie van zijn jongere teamgenoot. “Het is goed dat George vandaag een goede run had. Hopelijk kunnen we wat punten scoren voor het team, en ik zal morgen proberen te herstellen. Het is een nieuwe dag dus ik zal alles geven.”

Het nieuwste nummer van FORMULE 1 Magazine nog niet gelezen? Wees er snel bij, haal ‘m in de winkel of bestel ‘m hieronder online mét gratis verzending. In het huidige nummer vind je zoals altijd boeiende verhalen, interessante reportages, achtergronden en interviews, duiding over techniek en onderscheidende fotografie! In dit nummer onder meer:

Zorgeloze kampioen: Max Verstappen domineert in de woestijn

Reportage: Fred Vasseur ontketent revolutie bij Ferrari

Nieuwkomer Nyck de Vries bij AlphaTauri: rookie of kopman?

Historie: waarom iedere coureur bij Lotus in de schaduw reed van Jim Clark

Preview GP Australië: Gianni Morbidelli blikt terug op zijn enige race voor Ferrari

De allermooiste foto’s van Peter van Egmond

En verder alles over de Grand Prix van Bahrein!

Gratis verzending in Nederland!



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."