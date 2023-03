Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton moesten na de eerste vrije training voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië genoegen nemen met een vijfde en zesde plaats, achter de beide Red Bulls en Aston Martins.

Zo op het eerste gezicht geen slechte klassering, maar de achterstand van ruim een seconde op de nummer één Max Verstappen, is veelzeggend. Het team dat sinds de introductie van het hybride tijdperk de successen aaneenreeg, zit op het moment in de hoek waar de klappen vallen.

Hamilton staat achter kritiek op Mercedes: ‘Maar ik had andere woorden moeten gebruiken’

Intern is men het er inmiddels wel over eens dat het team vorig seizoen een verkeerde ontwerprichting is ingeslagen en dat het moeite heeft de weg omhoog te vinden. Toch was teambaas Toto Wolff vanmiddag tijdens de persconferentie van de teambazen niet bereid met beschuldigende vingers te wijzen en zijn race-organisatie op z’n kop te zetten. “We hebben in de afgelopen tien jaar een cultuur van tough love ontwikkeld. We voeren harde gesprekken die bij andere organisaties, bedrijven of teams misschien wel niet mogelijk zijn, maar binnen ons team weten we hoe we elkaar met de realiteit moeten confronteren”, legde Wolff de mentaliteit bij Mercedes uit. “We hebben vorig jaar openlijk tegen elkaar gezegd dat we het verkeerd hebben gedaan en we zijn hard aan het werk gegaan om de auto beter te maken. Dat heeft erin geresulteerd dat we het gat deels hebben kunnen dichten en een overwinning hebben geboekt.”

George Russell in actie (Getty Images)

Die voorzichtige opmars aan het einde van vorig seizoen leidde tot enig optimisme, maar dat is nu helemaal weg. “Dit is nu eenmaal de status quo. Je kunt in deze sport geen wonderen verwachten, we zijn daar heel eerlijk over”, vervolgde Wolff. “Ik haat deze resultaten. Natuurlijk willen we elke race winnen, maar dat is niet realistisch. Het doel is dat we met de updates die we de komende tijd brengen een flink deel van de achterstand hopen weg te werken. We weten nu in elk geval in welke richting we moeten gaan.”

Contract Hamilton

Een andere heikel punt is het contract van Lewis Hamilton. De kampioen heeft zijn verbintenis nog niet verlengd, maar Wolff is niet bang dat zijn ster bij het uitblijven van successen zal vertrekken. “Ik geloof niet dat Lewis bij Mercedes wil vertrekken. We vertrouwen elkaar en hebben geen enkele reden om aan elkaar te twijfelen, ook al zitten we in een moeilijke fase. Aan de andere kant: als hij kampioen wil worden dan moet hij wel een winnende auto hebben en we kunnen hem de komende paar jaar niet garanderen dat we die hebben.”

