George Russell is blij verrast met zijn tweede startpositie voor de sprintrace in Austin. Mercedes bracht een upgradepakket mee voor het Grand Prix-weekend in de Amerikaanse stad, en volgens Russell voelt de W15 daarom geweldig aan. Lewis Hamilton baalt ervan dat hij door een stuurfout nog niet kon profiteren van het nieuwe upgradepakket.

Heel even leek het erop dat George Russell de vierde polepositie uit zijn carrière op het Circuit of the Americas zou pakken. Max Verstappen stak daar uiteindelijk toch een stokje voor. De Brit start de sprintrace in Austin daarom vanaf de tweede plek.

“Het was zeker lastig (in VT1, red.), maar ik denk dat we er bovenop zijn gekomen. We wisten dat we potentie in de auto hadden, want ik denk niet dat we het maximale uit onze snelle ronden vanochtend hebben gehaald”, vat Russell de eerste dag op COTA kort samen, tegenover Formula1.com. “De auto voelt tot nu toe echt geweldig aan met deze upgrades. Het (veld, red.) zit duidelijk dicht bij elkaar, maar we hebben onszelf zeker een beetje verrast met die P2.”

Stuurfout Hamilton

Russells teamgenoot Lewis Hamilton was een stuk minder tevreden met het verloop van zijn kwalificatiesessie. De zevenvoudig wereldkampioen maakte een stuurfout in SQ3, waardoor hij niet meer kon meevechten voor de voorste startplekken. “Het goede is dat het team een stap heeft gemaakt met de auto”, probeert Hamilton het toch nog positief te bekijken. “De upgrade heeft duidelijk gewerkt.”

Hamilton start als zevende aan de verkorte race op de zaterdag. De Mercedes-coureur heeft de hoop om het tijdens de tweede kwalificatiesessie van het weekend, voor de race op zondag, beter te doen. “Het is niet het einde van het weekend. Morgen krijgen we een nieuwe kans. We hebben tussen de sessies door goed werk geleverd met het aanpassen van de auto”, besluit de Mercedes-coureur.

