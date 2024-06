George Russell is een van de weinige coureurs met een contract voor 2025 – de 26-jarige coureur blijft trouw aan Mercedes. De Duitse renstal kan nu nog geen vuist maken tegen de concurrentie, maar hoopt in de toekomst het tij te keren. Russell houdt zich vast aan de nieuwe reglementen van 2026 – zoals het er nu voor staat, kan vooral de motor van Mercedes dan het verschil gaan maken.

In gesprek met Formule1.com legde George Russell uit waarom zijn ploeg in de toekomst weer mee kan dingen naar de winst. De Brit weet dat er in de fabriek in Brackley al hard wordt gewerkt aan de techniek voor 2026. Als de reglementen straks op de schop gaan, wil Mercedes beslagen ten ijs komen. “In Formule 1-termen is 2026 om de hoek”, vertelde Russell in Monaco. “Maar het team is nu al vol vertrouwen.”

Ervaring

Russell benadrukte dat Mercedes in het verleden ook de leiding heeft genomen als er nieuwe regels werden ingevoerd. “Het team heeft een hoop ervaring”, legde hij uit. “In 2014 boekte het meteen succes met de nieuwe motoren. Daarbij hebben we ook veel geleerd van onze tijd in de Formule E en onze [hybride] hypercar.” De reglementen voor 2026 zijn nog niet helemaal rond, maar de teams weten al dat de auto’s nog meer op een elektrische aandrijving gaan vertrouwen.

“Veel van ons personeel heeft al een hoop ervaring met deze technologie”, vervolgde Russell. “Dat kan ons alleen maar helpen om een goede motor te bouwen. Op dat gebied kunnen we dus erg zeker zijn van onze zaak”, besloot hij tevreden.

