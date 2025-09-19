George Russell komt komend weekend gewoon in actie tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Mercedes-coureur voelde zich eerder in de week niet helemaal fit en besloot daarom de mediasessies in Bakoe verstek te laten gaan om meer rust te pakken. Inmiddels is hij fit verklaard voor de rest van het raceweekend. De Brit zal tevens een speciale helm dragen ter ere van het beschermen van zeeleven.

Mercedes bevestigt dat Russell klaar is om vrijdag in de eerste vrije training achter het stuur van de W15 te stappen. Daarmee is de inzet van reservecoureur Valtteri Bottas niet nodig. De Fin stond stand-by om in te vallen, mocht Russell niet kunnen rijden, maar kan zijn weekend zonder raceverplichtingen voortzetten. Russell liet donderdag al zijn gebruikelijke media-verplichtingen schieten om zich volledig te concentreren op zijn herstel. Tijdens de FIA-persconferentie werd zijn plek ingenomen door Kimi Antonelli.

Speciale helm

Eerder dit seizoen moesten ook Lance Stroll en Charles Leclerc een mediadag missen vanwege ziekte, maar zij waren eveneens op tijd hersteld om deel te nemen aan hun raceweekend. Russell volgt daarmee een vergelijkbaar scenario – even pas op de plaats, maar fit genoeg om in Bakoe aan de start te verschijnen.

De Mercedes-coureur maakt dit weekend tevens gebruik van een speciale racehelm. Als ambassadeur van de Blue Marine Foundation brengt Russell ‘een ode aan het zeeleven en het belang van bescherming’. Het ontwerp toont enkele bedreigde diersoorten, waaronder bultruggen, steuren en grijze zeehonden. “Als hun ambassadeur en als iemand die ervan houdt om in het water te zijn, heeft deze helm een speciale plek in mijn hart”, schreef hij op Instagram. Het voorwerp wordt na het raceweekend geveild om geld in te zamelen voor projecten die zeeleven beschermen.



