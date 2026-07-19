George Russell moest tijdens de kwalificatie voor de GP België wederom toezien hoe Andrea Kimi Antonelli er met de pole position vandoor ging. De Brit verloor met name veel snelheid op de rechte stukken. Eerder weet hij dit snelheidsverlies aan zijn eigen rijstijl, maar inmiddels denkt Russell dat er een ‘serieus probleem’ speelt in de W17: “Ik verloor gewoon snelheid terwijl ik vol gas reed op het rechte stuk”.

Terwijl Andrea Kimi Antonelli op Spa-Francorchamps zijn zesde pole position pakte, moest teamgenoot George Russell genoegen nemen met een vierde startplek. De Brit kwam vijf tienden tekort op de pole-ronde van de jonge Italiaan. Voorafgaand aan het Grand Prix-weekend in België verklaarde Russell zelf zijn achterstand op de jonge WK-leider door zijn rijstijl. Na de kwalificatie op Spa komt hij echter met een andere conclusie.

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“Gisteren (tijdens de vrije trainingen, red.) verloor ik acht tienden op de rechte stukken, vandaag (in de kwalificatie, red.) verlies ik vier tienden,” vertelde hij aan de op Spa aanwezige media. “Dus het is een stap in de goede richting, maar we zagen dit vanaf Silverstone – we dachten dat we het probleem hadden gevonden, we dachten dat het simpelweg de remmen waren. Het waren niet de remmen.”

Vervolgens zocht Russell de oorzaak bij zichzelf. “Daarna dachten we dat het mijn rijstijl was, met het gaspedaal, en ik overtuigde mezelf ervan dat het iets in mij was, met de rijstijl. Nu zijn we er erg van overtuigd dat het niet de rijstijl is en dat er hier een serieus probleem speelt. Het team werkt hard om het op te lossen. Maar elke ronde die ik rijd, wanneer ik zie dat ik ergens tussen twee tienden en zes tienden verlies op de rechte stukken, is dat behoorlijk frustrerend.”

‘Machteloos’

De Mercedes-coureur voelde zich door het snelheidsverlies op de rechte stukken ook behoorlijk ‘machteloos’ tijdens de kwalificatie. “Zelfs in mijn laatste ronde verloor ik om de een of andere reden nog eens anderhalve tiende op mezelf. En dat alleen op het rechte stuk”, aldus Russell. “Je kijkt naar je stuur en verliest gewoon snelheid terwijl je vol gas rijdt op het rechte stuk. We weten niet wat er aan de hand is. Ik denk eerlijk gezegd niet dat het de powerunit is. Het team zit er nu echt bovenop om het te proberen op te lossen.”

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