Na zijn derde plaats in de GP van Australië wist George Russell ook in Shanghai op het podium te eindigen. De Brit finishte achter beide McLarens en scoorde opnieuw goede punten voor Mercedes. Russell kijkt met trots terug op zijn raceweekend, waarin hij nauwelijks fouten maakte. Wetende dat hij zich voorlopig nog niet kan meten met de papaja’s, is hij meer dan tevreden met een derde plaats.

“De derde plek is een goed resultaat,” reageerde George Russell na afloop van de GP van China. “Ik heb een hele sterke race gereden. We wisten dat McLaren iets te snel was voor ons, dus het is goed om het weekend zo af te sluiten.” Russell was een van de eerste coureurs die opmerkte dat één pitstop voldoende zou zijn in Shanghai. Later volgde de voorhoede zijn voorbeeld. “Ik had vanaf het begin het gevoel dat we een éénstopper konden maken, en dat bleek veel makkelijker dan gedacht,” zei hij. “De auto was gewoon heel goed.”

“Het was misschien wel mijn beste weekend in de Formule 1,” aldus Russell, die in het verleden nog weleens kostbare fouten maakte onder druk. “Dan heb ik het puur over mijn performance. Om dan op het podium te eindigen is natuurlijk geweldig. Charles Leclerc heeft me nog even onder druk gezet en in de laatste ronden was het nog best spannend of ik Lando Norris zou kunnen inhalen, maar uiteindelijk kan ik hier heel tevreden over zijn.”

