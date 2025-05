George Russell, startend vanaf de vijfde positie, reed tijdens de Grand Prix van Miami naar alweer zijn vierde podiumplaats van het seizoen. De Mercedes-coureur verschalkte zowel teamgenoot Kimi Antonelli als polesitter Max Verstappen door optimaal te profiteren van een Virtual Safety Car, maar het veiligstellen van die podiumplek ging allesbehalve van een leien dakje.

George Russell behaalde in Miami zijn vierde podiumplaats van het seizoen. Dat terwijl hij naar eigen zeggen ‘niet heeft genoten’ van het raceweekend op het Miami International Autodrome. Tijdens de race voelde de Brit zich zelfs behoorlijk ongemakkelijk in de W16. “De laatste vijftien ronden kreeg ik vreselijke maagkramp en ik heb het nu erg moeilijk. Ik kan niet rechtop staan, mijn maag doet me echt verdriet”, onthulde hij tegenover F1 TV. “Ik moet begrijpen wat daar mis is gegaan. Ik had een iets groter ontbijt dan normaal, dus dat zou de reden kunnen zijn”, zegt hij, zoekende naar een verklaring.

Moedige strategie

Mercedes bevestigde na de race dat George Russell hersteld was van zijn krampen. Hoewel hij in zowel de sprintkwalificatie als de kwalificatie zijn meerdere moest erkennen in teamgenoot Kimi Antonelli, waren in de races de rollen omgedraaid. Startend op de harde banden kon Russell langer doorrijden, waarna hij tijdens een Virtual Safety Car de pits in dook en van de vijfde naar de derde plek opschoof. Een gewaagde keuze die zich uitbetaalde. “Ik dacht dat er een kans was als we moedig zouden zijn met de strategie”, zei hij. “Het komt niet vaak voor dat je een coureur uit de top vijf op harde banden ziet starten. Natuurlijk hadden we een beetje geluk met de Virtual Safety Car, maar zo werkt het spel en dat is het risico dat je neemt. Desalniettemin, toen Kimi en Max de pits in gingen, vond ik drie à vier tienden qua tempo en bevond ik me echt in een geweldige positie.”

Na de Grand Prix van Saoedi-Arabië bedroeg Russells achterstand op nummer drie Max Verstappen in het kampioenschap nog veertien punten. Na Miami is dat gat geslonken tot slechts zes. “Ik ben echt trots op het resultaat, want ik was dit weekend niet blij en heb niet van het rijden genoten, maar we hebben het laten tellen toen het ertoe deed”, sluit Russell af.

