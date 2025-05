Weer een podiumplaats voor George Russell! De Mercedes-coureur was tijdens de GP van Miami opnieuw best of the rest – hij moest alleen de beide McLaren-rijders voor zich dulden. De Brit profiteerde van een virtuele safetycar, maar reed desalniettemin een sterke race in Florida. Na de teleurstellingen in de sprint maakte een podiumplek veel goed, zo vertelde hij achteraf. In het klassement is Russell rivaal Max Verstappen tot op zes punten genaderd.

“Ik mag heel erg blij zijn met de derde plaats”, reageerde George Russell na afloop van de race. “Ik worstel dit hele weekend al een beetje met mijn prestaties. Om dan op de valreep toch nog zo’n resultaat te behalen, is natuurlijk heel erg goed. McLaren kan ik alleen maar feliciteren, die zitten echt op een ander niveau.” Russell had geluk met een virtuele safetycar, maar slaagde er daarna ook in om Max Verstappen achter zich te houden. “Ik bleef kalm en voelde me heel comfortabel met de auto”, vervolgde hij. “Dat heeft wel geholpen.”

Interviewer Jenson Button vroeg hem ten slotte wat zijn favoriete race van de dag was. “Honderd procent de LEGO-race”, grapte de Brit. Tijdens de coureursparade raceten alle teams met een levensgroot LEGO-model over het Miami Autodrome. “Dat was echt top”, voegde Russell eraan toe. “Misschien moeten we dat in elk raceweekend gaan doen. Ik geloof dat Norris nog een beetje boos op me is omdat ik hem heb geraakt met mijn LEGO-auto. We zullen zien”, besloot hij met een knipoog.

