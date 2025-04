Volgens Mercedes-coureur George Russell heeft het team eindelijk grip gekregen op de huidige Formule 1-reglementen. Waar de Duitsers in voorgaande jaren werden geplaagd door balansproblemen en een gebrek aan snelheid, lijken ze de technische richtlijnen nu beter naar hun hand te zetten. Russell was tijdens de eerste twee Grands Prix van het nieuwe seizoen herhaaldelijk ‘the best of the rest’ in zijn W16.

Toen de huidige reglementen in 2022 werden ingevoerd, vond er een grote machtsverschuiving plaats binnen de Formule 1. Mercedes, dat op dat moment acht achtereenvolgende wereldtitels verdedigde, kwam met een radicaal ontwerp op de proppen – in het begin beschikte de W13 niet eens over sidepods. Mede door dit mislukte ontwerp won het team slechts één race en eindigde het op de derde plaats in het kampioenschap. Ietwat ironisch was dat George Russell juist dat jaar mocht doorstromen naar Mercedes. De glansrijke jaren had hij gemist.

Pas in 2024 leek Mercedes echt grip te krijgen op de nieuwe generatie Formule 1-auto’s – zowel Lewis Hamilton als George Russell won twee Grands Prix. Desondanks kende het team opnieuw pieken en dalen; het pakket bleef zelden consistent presteren. In het huidige seizoen lijkt daar verandering in te komen. Russell stond in de eerste twee races in Melbourne en Shanghai al op het podium. Heeft Mercedes de nieuwe regels eindelijk onder de knie?

‘Nog nooit zo zelfverzekerd geweest’

“Ik denk niet dat Mercedes het maximale uit de reglementen haalt,” reageerde een nuchtere Russell in aanloop naar de GP van Japan. “Dat doe je pas als je elke race wint. Ik denk wel dat we de huidige reglementen beter begrijpen dan ooit tevoren. We zijn nog nooit zo zelfverzekerd geweest over ons pakket, maar dat geldt waarschijnlijk ook voor de andere teams. Dat gezegd hebbende, word je alleen beoordeeld op basis van je rondetijd, en op dit moment zijn we gewoon niet zo competitief als McLaren.”

LEES OOK: Cijfers liegen niet, Ferrari beleeft slechtste seizoensstart in jaren

“We kennen hun sterke punten,” vervolgde Russell, die tijdens de laatste GP in China beide McLaren-coureurs voor zich moest dulden. “Ze doen het duidelijk goed. Als je je in de Formule 1 echt op het scherpst van de snede bevindt, rijd je weg van de rest en niet andersom. McLaren heeft duidelijk iets gevonden wat de andere teams nog moeten ontdekken. Nog één jaar met deze reglementen en iedereen had die snelheid ook gevonden. Op dit moment weten we gewoon nog niet wat die magische oplossing is. Als team zijn we gewoon enthousiast over de regels van 2026 – dan wordt het voor alle teams weer iets conventioneler.”

