Mercedes-coureur George Russell kijkt met gemengde gevoelens terug op de eerste trainingen voor de GP van Australië. Tijdens de eerste twee sessies noteerde hij respectievelijk de zevende en de tiende tijd op Albert Park Circuit. De Brit leek te worstelen met de bandenprestaties van de W16, een probleem dat Mercedes vorig jaar ook parten speelde. Tijdens de eerste vrije training ontsnapte hij bovendien aan een nare crash.

“Het was echt een dag met pieken en dalen”, reageerde Russell nadien tegenover Sky Sports. “Elke keer dat we de medium- of harde band gebruikten, stonden we in de top twee van de tijdlijst. Daarbij voelde elke ronde erg goed aan. We waren nota bene sneller op de harde dan op de zachte band”, grapte hij. “De rode compound leverde ons maar weinig tijdswinst op. Er zit duidelijk wat tempo in de auto, maar we moeten wel het maximale uit de banden zien te halen.”

‘Nog niet competitief’

Tegen het einde van de eerste vrije training testte Russell met een set mediumbanden onder zijn Mercedes. Na een uitglijder in bocht vier wist hij op het nippertje een crash te voorkomen. “Ik ging een beetje te ver”, zei hij over het incident. “Het is nu eenmaal een geweldig en heel snel circuit.” Voor de aankomende kwalificatie heeft hij zijn hoop gevestigd op de monteurs. “Laten we kijken wat we vannacht nog kunnen bereiken. Als we waren gestopt na het testen van de medium- en de harde compound, was ik heel tevreden geweest. Maar we moeten ons kwalificeren op de zachte band, en daarop zijn we nog niet competitief.”

Russells teamgenoot bij Mercedes, de jonge Andrea Kimi Antonelli, eindigde vrijdag op respectievelijk P14 en P16. Op zijn eerste dag als fulltime Formule 1-coureur probeerde hij vooral de fijne kneepjes van het vak te leren, met name op de – voor hem onbekende – Pirelli-banden. “Het was een positieve dag”, reflecteerde hij. “Er is wat werk te doen als het op de snelle ronde aankomt, maar over het algemeen ben ik tevreden. Ik maakte een klein foutje aan het einde, maar ik krijg ook steeds meer vertrouwen. Mijn longruns waren positief.”

