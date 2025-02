George Russell toont zich optimistisch over de nieuwe Formule 1-auto van Mercedes. De Britse coureur beweerde tijdens de lancering van het nieuwe partnerschap met Adidas dat het team een aantal belangrijke veranderingen doorvoert die al lange tijd in de pijplijn zitten. Ondanks dat Mercedes in het verleden moeite had met de zogenaamde ground effect-reglementen, voorspelt Russell een spannend seizoen.

Hoewel Mercedes in 2024 vier Grands Prix won, eindigde het team op de vierde plaats in het kampioenschap. Rivalen McLaren, Ferrari en Red Bull waren in veel gevallen een maatje te groot voor coureurs Lewis Hamilton en George Russell. Bovendien worstelden beiden met de onvoorspelbare W15, de derde auto van Mercedes onder de ground effect-reglementen. Sinds de introductie van deze regels wordt de Duitse renstal geplaagd door inconsistentie.

Vliegende start?

Met het nieuwste wapenfeit, de W16, introduceert het team een aantal cruciale veranderingen, aldus Russell. Het is te hopen dat hij en nieuwkomer Andrea Kimi Antonelli een vliegende start kunnen maken. De technische reglementen blijven redelijk stabiel, dus de verwachting is dat de auto’s in de voorhoede opnieuw aan elkaar gewaagd zijn. Tijdens de lancering van de samenwerking tussen Mercedes en kledinggigant Adidas deelde Russell zijn optimisme.

“Er zijn niet heel veel directe veranderingen ten opzichte van vorig jaar,” verklaarde hij tegenover Sky Sports. “Dit zijn dingen die al lang in de pijplijn zitten. We konden die in 2024 nog niet op de auto zetten, maar we werken er al heel lang aan. We zijn optimistisch dat het een stap in de juiste richting zal zijn. Tegelijkertijd weten we natuurlijk niet wat de concurrentie allemaal heeft gedaan. Met het oog op de nieuwe reglementen van 2026 zal het sowieso heel interessant zijn om te zien of de teams zich blijven ontwikkelen of niet.”

Russell vertrouwt erop dat hij kan meevechten voor de titel, mits de auto goed genoeg is. Meervoudig kampioen Max Verstappen werd vorig jaar al uitgedaagd door generatiegenoten Lando Norris en Charles Leclerc. De 26-jarige Brit zou zich graag mengen in dat gevecht. “Ik ben er klaar voor”, besloot hij. “De laatste paar jaar hebben we laten zien dat we alle kansen benutten. Als de auto goed genoeg is, doen we gewoon mee voor de winst.”

