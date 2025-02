Mercedes en Adidas hebben officieel hun eerste gezamenlijke collectie onthuld. Met deze lancering zetten beide merken een nieuwe stap in de wereld van de Formule 1, waarin sport, stijl en performance samenkomen.

Een collectie voor iedereen

De collectie is ontworpen met een focus op topprestaties en functionaliteit. Adidas, dat al 75 jaar sporters helpt om het maximale uit zichzelf te halen, brengt zijn expertise nu naar de Formule 1. Het resultaat is een lijn die niet alleen de coureurs en het team ondersteunt tijdens raceweekenden, maar ook fans de kans geeft om zich met het team te identificeren. Met een mix van sportieve en lifestyle-invloeden heeft de collectie een strakke en moderne uitstraling. De collectie omvat onder andere kleding en accessoires voor coureurs, monteurs en engineers, evenals een uitgebreide lijn voor de fans.

Russell en Antonelli enthousiast over de samenwerking

George Russell is onder de indruk van de samenwerking en ziet de toevoeging van Adidas als een extra troef in de strijd om succes. “Het is geweldig om samen te werken met een merk dat echt begrijpt wat er nodig is om op het hoogste niveau te presteren. Hun kennis en oog voor detail kunnen ons als team hopelijk helpen in onze jacht op overwinningen en titels.”

Voor Kimi Antonelli, die zich opmaakt voor zijn debuutseizoen in de Formule 1, heeft deze samenwerking een extra speciale lading. “Het voelt bijzonder om in mijn debuutjaar al samen te werken met Adidas. De eerste keer dat ik de nieuwe teamkleding aantrok met mijn teamgenoten was een moment dat ik nooit zal vergeten. Ik kijk ernaar uit om de fans straks in dezelfde outfits op de tribunes te zien.”

