Aston Martin heeft bekendgemaakt dat hun 2025-bolide, de AMR25, op zondag 23 februari het daglicht zal zien. De lancering vindt plaats enkele dagen na de onthulling van de livery op 18 februari, tijdens het F1 75-evenement in The O2 in Londen.

Digitale presentatie en eerste meters in Bahrein

De lancering van de AMR25 zal volledig digitaal verlopen via de kanalen van Aston Martin. Op 24 februari maakt de auto vervolgens zijn eerste kilometers tijdens een promotioneel evenement op het Bahrain International Circuit. Dit vormt de opmaat naar de officiële testdagen, die van 26 tot en met 28 februari eveneens in Bahrein worden gehouden. Daar zal Aston Martin voor het eerst de prestaties van de nieuwe wagen in competitieve omstandigheden kunnen evalueren.

Line-up ongewijzigd

Net als in 2024 behoudt Aston Martin dezelfde coureurs. Fernando Alonso en Lance Stroll stappen opnieuw in voor hun derde seizoen als teamgenoten. Dit maakt het team een van de weinige formaties op de grid die hun line-up volledig ongewijzigd laten. Achter de schermen blijven ook Felipe Drugovich en Stoffel Vandoorne actief als test- en reservecoureurs.

