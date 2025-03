Mercedes-coureur George Russell gaat ervan uit dat McLaren voorlopig eenzaam aan de top rijdt. Net als rivaal Max Verstappen voorspelt hij op basis van de wintertests dat McLaren de maatstaf bepaalt in de openingsfase van het jubileumseizoen. Mercedes liet bij vlagen goede dingen zien in Bahrein, al gedijde de W14 goed onder de omstandigheden in de woestijn.

George Russell sloot de testdagen voor het nieuwe Formule 1-seizoen af met de snelste tijd van de dag. Mercedes leek daarmee een positief signaal af te geven – de onvoorspelbaarheid die de W15 vorig jaar parten speelde, zou bij diens opvolger verholpen zijn. Dat gezegd hebbende, presteerden de Silberpfeilen altijd goed bij omstandigheden zoals in Bahrein – lage temperaturen en zachte wind. In aanloop naar de seizoensopener in Melbourne wil Russell de verwachtingen bijstellen; McLaren rijdt voorlopig in een klasse apart.

“Ik denk niet dat een van ons op dit moment een auto heeft die McLaren kan verslaan,” zei hij tegenover BBC Sport. “Zij zijn zonder twijfel veruit de sterkste. Vooral hun racetempo ziet er heel indrukwekkend uit.” Voor George Russell breekt er hoe dan ook een bijzonder jaar aan. Na drie seizoenen in de schaduw van Lewis Hamilton dient hij nu het voortouw te nemen in de jacht naar een nieuwe titel. De zevenvoudig wereldkampioen werd vervangen door de 18-jarige Andrea Kimi Antonelli.

‘Auto voelt een stuk beter’

De 27-jarige Russell hoopt vooral op meer consistentie gedurende 2025. Vorig jaar wist Mercedes vier Grands Prix te winnen, maar eindigde het ook vaak achter de andere topteams. “Er zijn zeker verbeteringen in de hele auto, daar is geen twijfel over mogelijk,” verzekerde hij. “Maar natuurlijk blijven er altijd dingen waar je aan moet werken. Vorig jaar hadden we wat moeite met onderstuur bij lage snelheden. Daar zijn nu nog steeds tekenen van, maar over het algemeen voelt de auto een stuk beter aan.”

LEES OOK: Red Bull waakzaam voor wisselvallig weekend: ‘RB21 voldoet niet aan verwachtingen’

Mercedes-teambaas Toto Wolff trok later een vergelijkbare conclusie. “De rangorde na de tests in Bahrein ziet er zo uit dat vier teams op gelijke hoogte staan tijdens een snelle kwalificatieronde,” aldus Wolff tegenover het Oostenrijkse OE24. “Misschien heeft Lando Norris een klein voordeel. In de longruns liggen de McLarens duidelijk voor, met Verstappen, wij en Ferrari er vlak achter.”

Lees hier alles over de GP van Australië

De seizoenspecial van FORMULE 1 Magazine is uit! Ruim 100 pagina’s, met onder andere een interview met Red Bull-teambaas Christian Horner, reportages met en over Liam Lawson en Carlos Sainz. Verder een vooruitblik op komend seizoen met Jan Lammers en Jeroen Bleekemolen. En, natuurlijk, alle teams, coureurs, circuits, GP’s en tijdschema’s. Een onmisbaar naslagwerk voor iedere F1-liefhebber. Bestel ‘m nu online, met gratis bezorging in heel Nederland.