Het team van Red Bull kijkt uit naar de start van het nieuwe Formule 1-seizoen in Australië. Waar Max Verstappen aanvankelijk lage verwachtingen had van de openingsrace in Melbourne, kan het team profiteren van de wisselende weersomstandigheden. Red Bull zal nog wel een beetje vertrouwen moeten kweken in de gloednieuwe RB21 – de bolide voldoet voorlopig niet aan de verwachtingen.

Volgens de laatste weerberichten wordt het tijdens de eerste kwalificatie van het jaar zonnig en warm op en rond het Albert Park Circuit, en blijft het droog. Op zondag, wanneer de Grand Prix wordt verreden, slaat het weer echter om en bedraagt de kans op regen liefst 90%. Derhalve maakt Max Verstappen zich op voor een wisselvallig weekend. “Het weer gaat alle kanten op,” verklaarde hij tegenover RaceFans. “We krijgen waarschijnlijk met zowel hitte als regen te maken.”

‘Moeten gewoon gaan racen’

Desalniettemin is de regerend wereldkampioen blij dat de seizoensopener weer in Australië wordt verreden. “Ik kom hier het liefst voor de eerste race,” vervolgde de Red Bull-coureur. “Zo ben ik ook ooit begonnen in de Formule 1. Later werd de seizoensopener verplaatst naar een andere Grand Prix.” De afgelopen drie jaar was het Bahrain International Circuit het decor voor de eerste race van het jaar. “Het circuit is erg snel,” doelde Verstappen op Albert Park. “Een paar jaar geleden hebben ze de lay-out veranderd, waardoor het nog spannender is geworden om op te racen.”

LEES OOK: Thuisheld Piastri sceptisch over weerbericht GP Australië: ‘Kan zo omslaan’

Bizarre weersomstandigheden of niet, het team van Red Bull blijft gefocust op het verbeteren van de RB21. Verstappen gaf aan dat hij niet ontevreden is over zijn nieuwe bolide, al is er wel ruimte voor verbetering. “Ik denk dat we er allemaal iets meer van hadden verwacht,” gaf hij eerlijk toe. Desondanks bleef hij positief: “Ik ben gewoon heel blij dat we hier nu zijn, want dan kunnen we eindelijk zien waar we staan. Anders blijf je er maar over nadenken, en dat heeft toch geen zin. Je moet op een gegeven moment gewoon beginnen en hopen dat het allemaal meevalt.”

Lees hier alles over de GP van Australië

De seizoenspecial van FORMULE 1 Magazine is uit! Ruim 100 pagina’s, met onder andere een interview met Red Bull-teambaas Christian Horner, reportages met en over Liam Lawson en Carlos Sainz. Verder een vooruitblik op komend seizoen met Jan Lammers en Jeroen Bleekemolen. En, natuurlijk, alle teams, coureurs, circuits, GP’s en tijdschema’s. Een onmisbaar naslagwerk voor iedere F1-liefhebber. Bestel ‘m nu online, met gratis bezorging in heel Nederland.