George Russell vindt dat de stewards in de Formule 1 niet langer op vrijwillige basis moeten werken. De afgelopen jaren stond het stewardbeleid steeds vaker ter discussie. Ook in recente Grands Prix zorgden inconsistenties in de strafmaat en onduidelijkheid over richtlijnen en de zogenaamde rijstandaarden voor vraagtekens. Na het jaarlijkse overleg met de FIA legt Russell nogmaals uit dat er professionele, vaste stewards moeten komen.

Naar aanleiding van het jaarlijkse overleg tussen de voorzitters van de FIA-stewards en de Formule 1-coureurs werd in Qatar uitgebreid gesproken over het toekomstige stewardbeleid. Carlos Sainz opperde dat een selectie van oud-coureurs met recente race-ervaring de macht moeten krijgen. Hij wees daarbij naar de analyses van tv-experts, onder wie Karun Chandhok, Anthony Davidson en Jolyon Palmer. Die zouden volgens hem goed kunnen beoordelen wanneer iemand over de schreef gaat en welke straf passend is.

George Russell, voorzitter van de vakbond voor Formule 1-coureurs, werd later gevraagd naar de ideeën van Sainz. “Vanuit een analyseperspectief heb ik veel respect voor de drie oud-coureurs die hij (Sainz, red.) heeft genoemd”, reageerde de Brit tegenover de pers in Qatar. “Ik denk dat ze alledrie vaak precies weten hoe de vork in de steel steekt.” Toch ziet Russell belangrijke verschillen tussen de FIA-stewards en tv-analisten. “Het voordeel dat zij hebben ten opzichte van de stewards is dat ze geen druk ervaren”, lichtte hij toe. “Ze hebben de tijd en hoeven niet ter plekke een beslissing te nemen. Daarbij hoeven ze zich ook niet strikt aan de richtlijnen te houden die voor de stewards gelden.”

Passend salaris

“Ze volgen hun eigen visie op basis van race-ervaring en kennis, en dat doen de stewards, voor zover mogelijk, natuurlijk ook”, voegde Russell eraan toe. “Maar de stewards moeten vervolgens beslissen binnen het kader van de richtlijnen. Die moeten dus altijd correct en duidelijk zijn.” Juist daar ligt volgens de Mercedes-coureur het probleem. “Je kunt geen richtlijnen hebben voor álle omstandigheden. Dus kom je pas uit bij consistente stewarding als je mensen met race-ervaring inzet; mensen die een incident beoordelen zoals het werkelijk is. Daar hebben tv-analisten een duidelijk voordeel.”

Russell pleit daarom voor een vast team van consistente stewards die bovendien betaald worden. “Dan heb ik het niet per se over specifiek Chandhok, Palmer en Davidson, al zouden zij het ongetwijfeld goed doen”, zei hij. “Maar er zal eerst iemand diep in de buidel moeten tasten om de stewards correct te betalen. Consistente stewarding gedurende 24 Grands Prix is uiteindelijk gewoon een baan. Dit is een miljardenindustrie, dan zouden we geen vrijwilligers moeten hebben met zoveel macht. Iemand moet deze mensen gewoon een fatsoenlijk salaris bieden.”

