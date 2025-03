George Russell kwam tijdens een sensationele GP van Australië als derde over de streep – de Brit moest alleen Lando Norris en Max Verstappen voor zich dulden. Na een race die werd geplaagd door regenbuien en de bijbehorende uitvalbeurten, kwam Russell zonder kleerscheuren over de finish. Er was ook aandacht voor zijn teamgenoot, rookie Andrea Kimi Antonelli, die van P16 naar P5 reed in zijn debuutrace.

“Het was een geweldige race,” reageerde een enthousiaste George Russell na afloop van de GP van Australië. “Petje af voor Lando Norris, het is niet makkelijk om zo’n wedstrijd te moeten leiden.” De McLaren-coureur kwam als eerste over de streep, maar werd gedurende de race uitgedaagd door teamgenoot Oscar Piastri en Max Verstappen. De Nederlander finishte slechts 0,895 seconde achter zijn concurrent.

“Ik moet Antonelli natuurlijk ook feliciteren,” vervolgde Russell. Zijn 18-jarige teamgenoot, die namens Mercedes zijn debuut maakte in Melbourne, reed van een zestiende startplek naar een knappe vijfde plaats. Daarmee staat Mercedes zowaar op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. “Het is geweldig om op het podium te eindigen in de eerste race, zeker na zo’n twijfelachtig weekend,” vervolgde Russell. “Ik heb er enorm van genoten,” zei hij over de chaotische omstandigheden op het Albert Park Circuit. “Ik hoopte stiekem dat die gasten voor mij (Norris en Verstappen, red.) zouden crashen, maar dat is helaas niet gebeurd. McLaren is op dit moment nog heel ver weg, maar tegelijkertijd is dit een heel mooi resultaat voor het team.”

