George Russell start zondag als derde voor de GP van Italië. Na een spannende kwalificatiesessie moest hij zijn meerdere erkennen in Lando Norris en Oscar Piastri. Met een teleurstellend weekend op Zandvoort in het achterhoofd is P3 een goed resultaat voor het team van Mercedes. Russell weet dat de marges tegenwoordig klein genoeg zijn om te kunnen vechten voor een overwinning.

“Het was een stuk beter dan verwacht”, zei George Russell over zijn kwalificatiesessie in Monza. Met alleen de beide McLarens voor zijn neus, is de derde startplek een erg goed resultaat voor de 26-jarige Brit. “Het was al zo krap in Q1 en Q2”, vervolgde hij. “De McLaren is gewoon heel snel, dus dan is het goed om hier te kunnen staan.”

“Ik denk dat het tijdens de Grand Prix weer een heel krap gevecht gaat worden”, voorspelde George Russell. “Maar uiteindelijk is dat alleen maar goed voor de Formule 1; dit is waar we allemaal van gedroomd hebben. Als je als team gewoon goed presteert, kan je de race winnen.” Hoe gaat Russell meevechten voor de overwinning? “Ik ga vanavond heel veel pizza eten, dan weet ik in ieder geval dat ik niet te licht bevonden kan worden”, grapte hij. In België moest Russell zijn zege inleveren na een gewichtscontrole van de FIA.

