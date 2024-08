Met het nieuwe contract van Andrea Kimi Antonelli staan er in 2025 drie rookies op de grid; naast de 18-jarige Italiaan zullen ook Oliver Bearman en Jack Doohan debuteren. Bearman tekende al vroeg een contract met Haas en Doohan rijdt volgend jaar voor Alpine. Doohan en Antonelli lijken nu al verwikkeld te zijn in een onderlinge strijd – beiden willen straks met racenummer 12 rondrijden.

Jack Doohan, die in aanloop naar het raceweekend in Zandvoort al een krabbel zette bij Alpine, deelde onlangs op Instagram dat hij met racenummer 12 hoopt te racen. “Ik denk dat het algemeen bekend is, maar ik ga hoe dan ook voor 12”, zei hij. “Gedurende de zomerstop heb ik erover na kunnen denken en nu is het zo goed als zeker: ik begin mijn Formule 1-seizoen met nummer 12.”

Echter, Mercedes zou ook al een vroege aanvraag hebben gedaan voor racenummer 12. Andrea Kimi Antonelli, het Italiaanse wonderkind dat vanaf 2025 bij Mercedes rijdt, hoopt namelijk ook met dat nummer te kunnen racen. Tijdens zijn vrije trainingssessie op Monza prijkte het getal al op de neus van zijn bolide.

‘Nummer 12 blijft bijzonder’

“Ja, ik ga voor 12”, zei Antonelli vandaag tegen de Italiaanse pers. “Er zijn genoeg nummers die ik mooi vind, maar nummer 12 is voor mij extra bijzonder. Dat heeft natuurlijk alles met mijn idool te maken”, doelde hij op Ayrton Senna, die tussen 1985 en 1988 met nummer 12 racete bij McLaren. “Ik race al sinds F4 met dit getal en tot nu toe is dat altijd goed gegaan. Ik zie geen reden om het dan te veranderen.” Naar verluidt trekt Antonelli straks aan het langste eind; Mercedes zou als eerste een aanvraag hebben gedaan en bij de FIA geldt: ‘Wie het eerst komt, het eerst maalt’.

