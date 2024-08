‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst,’ moet Toto Wolff gedacht hebben toen hij zaterdag de 18-jarige Kimi Antonelli contracteerde. De Italiaan debuteerde dit jaar in de Formule 2, maar stroomt volgend jaar al door naar de koningsklasse. Antonelli krijgt de zware taak om oud-wereldkampioen Lewis Hamilton te vervangen. Volgens Wolff was het jonge talent altijd al de beste optie.

Lewis Hamilton kondigde in februari al aan dat hij de overstap zou maken naar Ferrari. In de maanden daarna moesten Formule 1-fans lang wachten op witte rook vanuit Brackley. Inmiddels weten we dat teambaas Toto Wolff de 18-jarige Andrea Kimi Antonelli heeft gecontracteerd; het Italiaanse talent, nu nog actief in de Formule 2, tekende zaterdag zijn eerste contract.

Het is niet altijd zeker geweest dat Wolff zijn Formule 1-stoeltje aan Antonelli zou toevertrouwen. Meerdere loftuitingen aan het adres van Max Verstappen verraadden dat Mercedes ook interesse had in de Nederlandse kampioen. Echter, volgens Wolff was Antonelli altijd de eerste keuze. “Ik had mijn besluit genomen vijf minuten nadat Lewis Hamilton me vertelde dat hij naar Ferrari zou gaan,” zei hij zaterdag tegen de media in Monza.

‘Deze twee zijn onze toekomst’

“Natuurlijk hebben we ook andere opties besproken en hielden we Max (Verstappen, red.) in ons achterhoofd,” lichtte hij toe. “We konden nooit uitsluiten dat hij vrij zou komen, gezien de situatie bij Red Bull. Instinctief is dit echter de line-up die ik altijd al wilde hebben, ook omdat ik wist dat we Kimi (Antonelli, red.) gingen klaarstomen voor de Formule 1.”

“Deze twee zijn de toekomst,” besloot Wolff. “Ze zijn en zullen Mercedes-coureurs blijven, en daarom hebben we contracten die lang doorlopen. Dit is waar we als team vandaag staan; we willen met deze twee verder. Het belangrijkste is om te zien hoe Russell en Antonelli zich straks settelen. Op dit moment voorzie ik echter weinig problemen; ik denk dat we er alleen maar op vooruit zullen gaan.”

