Williams-teambaas James Vowles heeft duidelijk gemaakt dat het contracteren van de Argentijnse Franco Colapinto niet is ingegeven door sponsorgeld. Tijdens een persconferentie in Monza benadrukte Vowles dat financiële overwegingen geen rol speelden bij het aantrekken van Colapinto, die vanaf het raceweekend in Italië dienst doet als Williams-coureur.

“Wat ik heel duidelijk wil maken, is dat er geen enkele sponsor betrokken is geweest bij zijn aanstelling”, zei Williams-teambaas James Vowles tegen de journalisten in Monza. “We hebben hem eigenlijk aangetrokken zonder iets te weten over de toekomst.” De 21-jarige Formule 2-coureur werd deze week opgeroepen om een worstelende Logan Sargeant te vervangen.

Vowles legde uit dat de interesse van Argentijnse bedrijven pas op gang kwam nadat Franco Colapinto was vastgelegd. “Wat er daarna gebeurde, is dat Argentijnse bedrijven, en dat zijn er veel, contact met ons opnamen,” aldus de teambaas. “Dat is nog altijd niet afgelopen, want de telefoon rinkelt nog steeds. Echter, ze betalen gewoon de marktprijs. Het heeft dus weinig met Franco Colapinto te maken; op het moment dat we hem kozen, was er geen financiering bij betrokken.”

Vowles ontkent niet dat Williams gretig gebruik wil maken van de interesse in sponsoring vanuit Argentinië. “Vanaf de GP van Azerbaijan zullen er wat extra stickers op de auto zitten”, gaf hij toe. “We weten nog niet hoeveel, want het aanbod is overweldigend. Maar uiteindelijk is dat voor ons niet interessant. Wij zijn meer bezig met investeren in onze toekomst.”

