Franco Colapinto moet zich verontschuldigen aan Uruguay. De Argentijn maakte in een podcast een aantal grappen over het Zuid-Amerikaanse land, maar die vielen niet bij iedereen in goede aarde. Colapinto, die naar verluidt op het punt staat Jack Doohan te vervangen bij Alpine, heeft nu spijt van zijn uitspraken.

De geruchtenmolen in de Formule 1 draait weer op volle toeren, en Franco Colapinto staat daarbij in het middelpunt. De Argentijn maakte vorig jaar veel indruk als vervanger van Logan Sargeant bij Williams, en zou naar verluidt nu op het punt staan Jack Doohan te vervangen bij Alpine. Colapinto werd zelfs al in Monza gespot tijdens een test voor de Franse renstal. Voor Alpine zou een rijderswissel tussen Doohan en Colapinto ook een hele horde aan Zuid-Amerikaanse fans opleveren.

LEES OOK: ‘Colapinto waarschijnlijk vanaf Imola achter het stuur bij Alpine’

Excuses aan Uruguay

Of daar dan fans uit Uruguay tussen zitten, is echter de vraag. Colapinto liet zich laatst namelijk niet al te positief uit over het land in de Nude Project-podcast. “Er zijn maar weinig Uruguayanen”, zei de Alpine-reservecoureur. “Ongeveer 3 miljoen? Met andere woorden, Uruguay is als een Argentijnse provincie.”

“Uruguay heeft mate, dulce de leche, empanada niet uitgevonden, ze hebben choto niet uitgevonden, ze hebben alles gekopieerd”, gaat Colapinto verder over andere aspecten van het buurland van Argentinië. “Uruguay vindt geen dingen uit, ze nemen wat wij uitvinden en als iemand iets heeft uitgevonden in Uruguay, brengen ze het naar Argentinië en wordt het Argentijns”.

LEES OOK: Marko ontkent interesse in Colapinto voor Racing Bulls: ‘Nooit overwogen’

De Argentijn kreeg vervolgens zowel bijval als kritiek op zijn opmerkingen. Hoewel sommige social mediagebruikers uitleggen dat de uitspraken van Colapinto een typisch voorbeeld zijn van scherts tussen Uruguay en Argentinië, moest de coureur toch zijn excuses aanbieden. “Ik wil me verontschuldigen voor de stomme dingen die ik zei over Uruguay, het was duidelijk een grapje”, schreef de Argentijn op X. “Ik wilde niemand beledigen. Ik hou van Uruguay en de liefde die ze me het afgelopen jaar hebben gegeven.”

Che quería pedir perdón lo antes posible por la pelotudes q dije de uruguay, fue obviamente en tono de joda.. era un podcast divertido entre amigos ! A veces me cuesta dimensionar el alcance q tienen las pavadas que digo.



No quise ofender a nadie, me estaban boludeando con las… — Franco Colapinto (@FranColapinto) April 7, 2025

Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Lees hier alles over de GP van Bahrein

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.