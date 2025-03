Het Formule 1-seizoen is nog maar twee races onderweg, maar nu al draait het geruchtencircuit over rijderswissels op volle toeren. ESPN meldt dat Franco Colapinto waarschijnlijk vanaf het Europese deel van het Formule 1-seizoen Jack Doohan zal vervangen bij Alpine. Dat zou betekenen dat de Argentijn tijdens het zevende raceweekend in Imola zijn rentree maakt in de koningsklasse van de autosport.

Colapinto is door de Franse renstal voor meerdere jaren gehuurd van Williams en Alpine-adviseur Flavio Briatore maakt er geen geheim van dat hij fan is van de 21-jarige reservecoureur van het team.

